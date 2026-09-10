Elogios de un medio internacional a la actuación del bahiense Joaquín Moro

"Joaco" saluda a un rival tras el empate en 28 entre Los Pumas y Australia. Foto: prensa UAR.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

El cierre de la etapa de tres test matches que disputaron Los Pumas en nuestro país, dejó buenas sensaciones para el representante bahiense en el seleccionado argentino de rugby: Joaquín Moro.

Esos tres partidos internacionales no fueron los primeros del año para el tercera línea, de 1m89 y 25 años, pero sí le dieron una presencia y protagonismo que no había tenido en los encuentros del Nations Championship contra Escocia (suplente), Gales (no formó parte de la convocatoria) e Inglaterra (suplente).

Por ejemplo ante Sudáfrica fue titular (reemplazado en el complemento) al igual que en el primero ante Australia (sustituído en el complemento) y también entró en el XV de arranque en el segundo test contra los Wallabies (salió en la segunda parte).

De ahí que su rendimiento haya sobresalido -apoyó un try en el primero ante los Wallabies y asistió para otro en la revancha- y captara la atención del reconocido portal Rugby Pass en el segundo de dichos duelos ante los australianos..

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"Impacto enorme de principio a fin. El potente y talentoso número 8 estuvo en todas partes, apartando a los tackles como si estuviera corriendo por una pista de bowling y ganando el duelo físico en la mayoría de las ocasiones", indicó el portal.

El jugador formado en el club Argentino, con desarrollo en Belgrano Athletic, profesional en Pampas y hoy en Leicester Tigers de Inglaterra, sumó su 8º cap en el empate en 28 ante Australia.

"Produjo el inteligente pase corto para el try de Mendy y estuvo muy involucrado en el juego ofensivo de Argentina, dándole a Los Pumas una inyección vital de confianza cada vez que aumentaba la presión", concluyó la referencia, en relación justamente a la revancha disputada en Mendoza el sábado pasado.

Lo que viene

La última etapa de actividad internacional para el seleccionado argentino incluirá la segunda parte del Nations Championship (Hemisferio Norte):

6 de noviembre – Los Pumas vs Irlanda – 17:10 hs – Dublín (Nations Championship)

14 de noviembre – Los Pumas vs Italia – 8:40 hs – Génova (Nations Championship)

21 de noviembre – Los Pumas vs Francia – 17:10 hs – París (Nations Championship)

27-28-29 de noviembre – Fin de semana de finales – Twickenham, Londres (Nations Championship)



(Los partidos están en horario de nuestro país).