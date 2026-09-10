Aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su pareja

Un hombre de 36 años fue aprehendido anoche, acusado de provocar lesiones a su pareja.

Según informó el Comando de Patrullas, el procedimiento se produjo alrededor de las 23:30, luego de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertó sobre un episodio ocurrido en inmediaciones de las calles Punta Alta y Rincón.

De acuerdo con las actuaciones policiales, momentos antes el hombre habría agredido físicamente a su pareja mediante golpes en el rostro. Como consecuencia, la mujer sufrió una herida cortante sobre la ceja izquierda.

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El episodio se habría iniciado luego de que la mujer manifestara su intención de retirarse a la vivienda de una amiga.

Ante la situación, los efectivos procedieron a la aprehensión del acusado, quien posteriormente fue trasladado a la comisaría Cuarta.

Interviene en el caso la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca. La causa fue caratulada como "Lesiones en el marco de la Ley 12.569".