Aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su pareja
El hecho ocurrió anoche, alrededor de las 23:30, en inmediaciones de las calles Punta Alta y Rincón. Fue trasladado a la comisaría Cuarta.
Un hombre de 36 años fue aprehendido anoche, acusado de provocar lesiones a su pareja.
Según informó el Comando de Patrullas, el procedimiento se produjo alrededor de las 23:30, luego de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertó sobre un episodio ocurrido en inmediaciones de las calles Punta Alta y Rincón.
De acuerdo con las actuaciones policiales, momentos antes el hombre habría agredido físicamente a su pareja mediante golpes en el rostro. Como consecuencia, la mujer sufrió una herida cortante sobre la ceja izquierda.
El episodio se habría iniciado luego de que la mujer manifestara su intención de retirarse a la vivienda de una amiga.
Ante la situación, los efectivos procedieron a la aprehensión del acusado, quien posteriormente fue trasladado a la comisaría Cuarta.
Interviene en el caso la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca. La causa fue caratulada como "Lesiones en el marco de la Ley 12.569".