Vientos de hasta 65 km/h: alerta amarilla para Bahía Blanca y la zona

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para Bahía Blanca y todo el Sudoeste Bonaerense.

Según se indicó, el fenómeno se dará el próximo viernes, entre las 6.00 y las 18.00.

Afectará a los distritos de Patagones, Villarino, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Puan, Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Coronel Pringles, Tornquist, Monte Hermoso y Coronel Dorrego.

También repercutirá en la costa rionegrina y en los departamentos pampeanos de Caleu Caleu, Guatraché, Atreucó y Hucal, entre otros.

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Desde el ente meteorológico se indicó que "el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 25 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h".

Por ello, desde el SMN se emitieron una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran evitar salir; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, y cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

También se pide no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir.