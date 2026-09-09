El pronóstico: así estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 10 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 23 en Bahía Blanca.

En la mañana, el tiempo pasará de frío a templado, con viento leve del sector noroeste y buena visibilidad.

Por la tarde el tiempo se presentará templado y soleado, con viento leve del noroeste rotando al sudeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, a su vez, será fresca con aumento de nubosidad, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 13 grados.