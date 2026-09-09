Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

El pronóstico: así estará el tiempo este jueves en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 10 de septiembre en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 10 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 23 en Bahía Blanca.

En la mañana, el tiempo pasará de frío a templado, con viento leve del sector noroeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Por la tarde el tiempo se presentará templado y soleado, con viento leve del noroeste rotando al sudeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.

La noche, a su vez, será fresca con aumento de nubosidad, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 13 grados.

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE