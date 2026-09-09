El pronóstico: así estará el tiempo este jueves en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 10 de septiembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 10 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 23 en Bahía Blanca.
En la mañana, el tiempo pasará de frío a templado, con viento leve del sector noroeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Por la tarde el tiempo se presentará templado y soleado, con viento leve del noroeste rotando al sudeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, a su vez, será fresca con aumento de nubosidad, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 13 grados.