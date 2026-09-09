Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este miércoles todas las cotizaciones
Conocé los valores de la divisa estadounidense en nuestra ciudad y en la city porteña.
El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.535,71 para la venta y de $1.487,44 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,22% en relación al cierre del martes.
En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.556,00 para la venta en nuestra ciudad, y a $1.540,00 en las financieras de la city porteña.
El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.995,50; el MEP cotiza a $1.531,75, y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.597,36.
El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 496 puntos básicos.