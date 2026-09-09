Caso Bingo Bahía: "No creo que haya habido error", dijo el abogado del ganador que reclama su premio

Tras el fallo de la justicia bahiense que condenó a El Chalero SA y Bingo Bahía SA a abonar un millonario premio que obtuvo un apostador hace casi cuatro años, el abogado del demandante sostuvo que no hubo error de la máquina.

Como se informara, la jueza del Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Bahía Blanca, María Selva Fortunato, falló a favor del apostador y sentenció a las firmas a abonar algo más de 32 millones de pesos, en concepto de pago del premio e intereses.

"Una madrugada de un sábado, a mediados de 2022, mi cliente estaba jugando en una máquina tragamonedas y le tiró un ticket de un monto muy importante, de casi 23 millones de pesos. Era un número muy especial, hasta con centavos, por lo que daba la sensación de que no había un error", describió el doctor Ricardo Campaña al programa Panorama de LU2.

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Cuando el hombre quiso cobrarlo, desde el establecimiento le informaron que había sido generado por un supuesto desperfecto en la máquina.

"Analizando otro caso tomé conocimiento de que individualmente tienen un premio mayor, que en este caso era de 125 mil pesos, pero parece ser que también existe una combinación entre varias máquinas, que actuán en lo que señalan como una especie de isla, y cada mucho tiempo emiten un premio especial, que denominan jackpot, y este podría haber sido uno de esos casos", siguió diciendo.

Campaña indicó que "existe la posibilidad de que apelen la sentencia, como cualquier condena".

Mencionó que en la demanda se reclamó el pago del premio, daño punitivo y daño moral.

En el fallo condenatorio también se dejó sin efecto la prohibición de ingreso a la sala de juego que la empresa le había impuesto al demandante.

"Ellos (por el Bingo) siempre se han mantenido en su postura. No creo que haya habido error. De todas maneras, aún cuando hubiera existido, alguien lo tiene que asumir y no tiene que hacerlo mi cliente, porque él no maneja la máquina y solo fue a jugar. Si el error es de la máquina, alguien tiene que asumirlo", consideró.

También describió que hubo una pericia informática que descartaría una falla en la máquina.

"En una charla mi cliente me dijo, razonablemente y con la lógica del apostador: `no escuché jamás que cuando un apostador pierde el bingo le diga que le va a devolver la apuesta porque la máquina cometió un error´. Es decir que esa circunstancia solo existiría cuando ellos tienen que pagar", finalizó.