Calles importantes bahienses se verán afectadas por cortes al tránsito ante trabajos programados

El tránsito bahiense se vio y se verá afectado por cortes totales de calles vinculados con trabajos de hormigonado y obras previstas en la vía pública.

Este miércoles hubo un corte total en Rodríguez al 500 por trabajos previstos en el sector, como bombeo con hormigón armado.

Mañana jueves, de 7 a 18, corte total en Mitre al 800 (entre Salta y Santiago del Estero) por obra de mantenimiento en la red de agua y cloacal.

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Hasta la finalización de las tareas la línea 516 circulará por Mitre, Perú, Estomba, Salta, nuevamente Mitre y recorrido habitual.

Por el término de 8 días habrá un corte parcial en Montevideo entre Ángel Brunel y Chile debido a un recambio de redes de agua potable.

En tanto, el viernes, de 8 a 14, el corte alcanzará a la primera cuadra de calle Escalada, donde se realizarán trabajos con un camión hormigonero.

Se recomienda a los conductores tener en cuenta las interrupciones y optar por recorridos alternativos durante los horarios establecidos.