La economía motorizada: grandes Despensas Modelo, autoservicio barrial

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Durante la década del 60 tuvo pleno auge la modalidad de los mercados Modelo, una propuesta comercial de amplia aceptación que se replicó por toda la ciudad.

Se trataba de edificios que disponían de un gran espacio organizado en boxes o locales, ordenados a lo largo de amplios pasillos.

En cada puesto se ubicaba un comercio, con una variedad que cubría todas las necesidades, desde almacén, pasando por la carnicería y panadería, kioscos, copetín al paso, mercerías, juguetería, casa de regalos, frutería, fiambrería y perfumería, entre otros.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En medio de ese sistema de venta fue que la cadena de mercados que tenía sucursales en Zelarrayán 37-Yrigoyen 144 y O’Higgins 468 implementó, a fines de 1962, un sistema inédito en el país, en respuesta al crecimiento que, en extensión, experimentaba la ciudad, que sumaba nuevos barrios, alejados del centro, que carecían de comercios.

Así surgió la despensa móvil, que se sumaba a los tradicionales vendedores ambulantes de pan, leche o soda, con una propuesta más integral.

La unidad móvil estaba montada sobre un chasis aerocoach, último modelo, que cada día recorría un barrio distinto con su “excepcional surtido, precios bajísimos y óptima calidad”.

En el sector donde se ubicaba el chófer estaba la caja, mientras que el interior del vehículo contaba con estanterías que permitían el autoservicio.

Se accedía por una puerta delantera, había cierto cupo en la cantidad de personas que de manera simultánea ocupaban el lugar, con lo cual era habitual que se formara la tradicional cola a la espera de poder subir.

El servicio se ofrecía de lunes a sábado y entre los puntos habituales de estacionamiento de la unidad se contaban Vieytes y Paraná, Colón 1650, Bravard y Avellaneda, Washington y Sócrates, Avenida San Martín y Mascarello, Avenida Arias 2270 y Undiano y Teniente Farías.

Grandes despensas Modelo, recorriendo las calles de una ciudad que se tornaba cada vez más compleja por crecer hacia los suburbios.