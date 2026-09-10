El Festival de Narrativa de Bahía Blanca celebra sus 10 años con escritores, talleres y una gran fiesta

El Festival de Narrativa de Bahía Blanca comienza este jueves 10 de septiembre su décima edición, que se extenderá hasta el domingo 13 con una programación que incluirá conversaciones con escritores, presentaciones de libros, talleres, lecturas, una feria de editoriales y una fiesta por los 10 años.

En esta edición, el festival cambia su nombre: el FNBB se convierte en FeNaB, aunque mantiene sus convicciones y su propuesta vinculada con la literatura y la reflexión colectiva.

La programación tendrá como invitados a Luciano Lamberti, escritor, guionista y tallerista; Romina Paula, escritora, actriz y directora de teatro; Leo Oyola, escritor y guionista; Raquel Robles, escritora, editora y pedagoga; Leonardo Sabbatella, escritor y docente; y Valeria Sardi, docente, investigadora y ensayista.

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También participarán escritoras, escritores, artistas y docentes de Bahía Blanca, entre ellos Mario Ortiz, Facundo Passarella, Claudio Dobal y Teresa Prost.

Todas las actividades son de acceso libre y gratuito.

La programación, día por día

Jueves 10 de septiembre — 18 horas | Centro Cultural de la Cooperativa Obrera (Zelarrayán 560)

La primera jornada comenzará con una conversación de Leonardo Sabbatella junto a Federico Vidart y Facundo Passarella sobre el narrador en las novelas y el efecto de obra.

Posteriormente, Valeria Sardi participará de un conversatorio junto a Camila Fotti Berdasco sobre pedagogías feministas, formación docente y ESI en las aulas.

La actividad contempla entrega de certificados de asistencia.

Viernes 11 — 16 horas |​​​​​​​ Auditorio del Centro Histórico Cultural de la UNS (Rondeau 29)

La jornada comenzará con la presentación de La organización vence al tiempo (Fondo de Cultura Económica, 2026), de Raquel Robles, a cargo de Agustín Hernandorena.

También participarán Teresa Prost, como narradora oral, y Bordadorxs por la Memoria, en el marco de los 50 años del Golpe de Estado.

Luego, Romina Paula conversará con Lucía Cancellarich Alcalá y Luciana Pezzutti a propósito de los vaivenes entre ficción y no ficción.

Para cerrar la jornada, Leo Oyola presentará Érase una vez en el Oeste (Qeja ediciones, 2026) junto a Claudio Dobal.

Además, habrá merienda, feria de editoriales y sorteo de libros.

Sábado 12 — 10 horas |​​​​​​​ Departamento de Humanidades de la UNS (12 de Octubre y San Juan)

Durante la mañana se brindarán dos talleres en simultáneo:

-“Narrar(nos) en clave de pedagogías feministas”, a cargo de Valeria Sardi, de 10 a 11.30 horas.

-“Introducción al cuento”, a cargo de Luciano Lamberti, acompañado por Claudio Dobal, de10 a 12 horas.

Ambas actividades contarán con entrega de certificados.

Inscripciones:

Taller de Valeria Sardi

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Taller de Luciano Lamberti

La fiesta de los 10 años, a las 19 horas en Proyecto Café (Viamonte 50)

El sábado al anochecer llegará uno de los momentos más esperados de esta edición: la Fiesta de los 10 años del FeNaB, que comenzará a las 19 en Proyecto Café (Viamonte 50).

La celebración incluirá la (re)presentación de AntiSuperHéroes (Unidad de Sentido, 2026), de Claudio Dobal, con una intervención artística protagonizada por Paula Kleja y Francisco González.

También se realizará la lectura de las palabras inaugurales a cargo del colectivo organizador del FeNaB y habrá una lectura en voz alta de Leonardo Sabbatella, Raquel Robles, Mario Ortiz, Luciano Lamberti y Romina Paula.

Y tendrá además un cierre musical y servicio de cantina.

Domingo 13 — 17 horas | Galpón Enciclopédico Bella Vista (San Lorenzo 710)

El festival cerrará su décima edición con una conversación de Claudio Dobal y Agustín Hernandorena con Luciano Lamberti a propósito de su último libro, Vidas ejemplares, publicado este año por China Editora.

“El texto no se mancha”

El lema elegido para esta décima edición es “El texto no se mancha”, una frase icónica de Diego Armando Maradona en su despedida.

Desde el festival explican que la frase funciona como una invitación a pensar el compromiso con la palabra en un contexto que vuelve hostil su circulación y también como una invitación a intervenir en aquellos aspectos de la coyuntura que generan desconcierto y descontento.

Al mismo tiempo, el lema propone una celebración por la continuidad del festival. Diez años después de aquella primera edición, desde la organización destacan que sostener durante una década un festival de literatura hecho a pulmón por un grupo de personas constituye una rareza y un motivo de celebración.

“Diez años después, habiendo atravesado tantas adversidades, seguimos creyendo en la literatura como herramienta para interpretar el presente y en la reflexión colectiva como medio para transformarlo”, señalaron desde la organización.