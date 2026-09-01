Dos representantes de DUBa. participaron de la concentración de la Selección argentina

La jugadora Daiana Alfaro y la entrenadora Katerine Lara, ambas de DUBa., participaron de la última concentración de la Selección Argentina de Básquetbol Femenino en sillas de ruedas, que se desarrolló en Ensenada durante el fin de semana.

Ambas son parte del equipo de DUBa, que juega la Liga Nacional y que volverá a la competencia en octubre.

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Si bien el calendario de la Selección no incluye ningún torneo para lo que resta del año, continuarán con las concentraciones periódicas, habiendo sido confirmadas las dos representantes de DUBa. para la próxima, que será durante este mes.

En cuanto a la Liga Nacional, DUBa. se mantiene entrenando para sus próximos compromisos que, por cierto, encontrará a un equipo limitado considerando la partida a Europa de dos jugadores clave, como el bahiense Daniel Plotequer y el cordobés Iván Carballo.