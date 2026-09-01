Leandro Paredes habló sobre su continuidad en la Selección: “Difícil que continúe”

El capitán de Boca, Leandro Paredes, dejó en duda su futuro en la Selección argentina: "Veo muy difícil que continúe, por la suspensión, por la decisión de Lionel Messi; si él no está, va a ser difícil que se mantenga funcionando igual, seguramente sea una decisión difícil".

Además, el volante central señaló que debe hablar con Lionel Scaloni para tomar una decisión final, y que el astro argentino les había confirmado por anticipado que "la final" iba a ser el "último partido".

Leandro Paredes habló en rueda de prensa en la previa del viaje a Córdoba para enfrentar a Vélez Sarsfield este miércoles, en el estadio Mario Alberto Kempes, por los octavos de final de la Copa Argentina, donde fue consultado por cómo tomó el retiro de Messi de la Selección argentina: “Durísimo, como lo tomó todo el país, el mundo del fútbol, por lo que significa para el deporte y para nosotros”.

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Además, detalló sobre el legado que deja Lionel, que trasciende el fútbol: “El legado de él va a quedar para siempre: por no rendirse nunca, por demostrar que los sueños se sufren, se persiguen, pero al final se cumplen, y es lo más grande que nos deja”.

A su vez, afirmó que “siempre” van a “querer jugar de nuevo con Messi”, pero saben que “tomó una decisión” que “no queríamos que llegara” y agregó detalles sobre el momento en que anticipó el fin de su trayectoria en la Selección: “Lo habíamos hablado, fue sincero con el plantel; en los últimos días del Mundial nos dijo que seguramente ante España sería su último partido. Lo sabíamos, pero no estábamos preparados para eso; duele la noticia”.

Por otra parte, fue consultado sobre su estado físico de cara al partido contra el equipo de Liniers: “Me siento bien, con mucha más soltura que en el partido pasado, preparándome de la mejor manera”.

También habló del momento del equipo, que atraviesa el desafío de estar compitiendo en tres frentes distintos: “Nos preparamos día a día, partido a partido para competir en todos los torneos y tratar de llegar al final en cada uno; creo que vamos por el buen camino”.

Por último evitó expresarse ante los polémicos fallos arbitrales del fútbol argentino, donde Boca fue protagonista de uno en el partido contra Lanús: “no nos metemos en ese debate de los árbitros y el VAR; nos preparamos para jugar un partido donde entramos y esperamos que los protagonistas sean los jugadores”.