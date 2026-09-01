Leandro Paredes habló sobre su continuidad en la Selección: “Difícil que continúe”

El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó una huella profunda en el plantel. Leandro Paredes, uno de los referentes del grupo, expresó el dolor que sintió al conocer la noticia y admitió que su continuidad en el equipo nacional está en duda.

“Fue durísimo, seguramente la noticia la recibió así todo el país. Lo que significa Leo para el fútbol, para nosotros, es enorme... El legado que deja va a quedar para siempre”, aseguró Paredes, en una rueda de prensa tras el entrenamiento de Boca.

El mediocampista puso en valor la dimensión del astro: “Por lo que significa para nosotros, por no rendirse nunca, por demostrar que los sueños se sufren, se persiguen y al final se cumplen”, agregó.

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El impacto de la decisión de Messi en el grupo

Paredes confesó que siempre quiso tener a Messi como compañero y que la decisión de su retiro era algo que nadie quería enfrentar. “Siempre queremos jugar con él, soy de los que siempre lo quiere tener al lado. Era una decisión que no queríamos que llegue, y llegó”, lamentó.

El mediocampista recordó que durante los últimos días del Mundial ya habían hablado sobre el futuro de Leo y que mantuvieron muchas charlas en este tiempo sobre distintas cuestiones. “No le quise mandar mensaje porque entiendo lo que debe estar pasando”, explicó sobre el momento personal de Messi.

Paredes puso en duda su continuidad en la Selección

El jugador fue sincero al reconocer que la salida de Messi podría influir en su propia decisión de seguir o no en la Selección. “Va a ser difícil que siga, lo dije hace un tiempo. No lo hablé con el entrenador, lo hablaré con él y veremos la decisión que tome”, adelantó.

Paredes explicó que el retiro del capitán no es el único motivo que lo condujo a un replanteo, sino también la sanción recibida tras la final del Mundial y la exigencia que supone seguir en la Albiceleste.

“Todo tiene que ver, la sanción y que la vara quedó muy alta también”, explicó.

El futbolista de 32 años recibió 10 partidos de inhabilitación por parte de la FIFA por su participación en una pelea con los jugadores de España tras el partido definitivo del pasado 19 de julio en Nueva Jersey. (TN)