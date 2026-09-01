Enzo Fernández se convirtió en refuerzo de Manchester City en una cifra récord

Fin de la novela. El mediocampista Enzo Fernández será vendido por Chelsea a Manchester City en una operación récord para un futbolista argentino y para la Premier League.

El acuerdo total y definitivo se rubricó por una cifra impactante que supera los125 millones de libras esterlinas, luego de que la dirigencia del club londinense diera luz verde a la operación.

Tras quedar sellado el trato, el campeón del mundo con la Selección Argentina emprendió viaje de inmediato para someterse a los exámenes médicos de rigor y ultimar los detalles contractuales en las instalaciones del club de Manchester.

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Las tratativas habían ganado una enorme intensidad en los últimos días, especialmente a raíz de la necesidad del equipo ciudadano por reforzar el plantel.

Pese a que los Blues habían deslizado internamente una pretensión inicial cercana a los 140 millones de euros por su capitán y referente, la postura del futbolista resultó clave para destrabar la salida. El propio mediocampista había quedado afuera del partido del fin de semana por la Premier League, una señal inequívoca de que su ciclo en Stamford Bridge entraba en su etapa final.