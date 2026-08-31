Liga de Dorrego: Monte sigue goleando y ahora SUPA es el escolta
El puntero vapuleó a Independiente de Coronel Pringles como visitante por 6 a 1. Sacó más ventaja tras el empate de Ferroviario ante Villa Rosa.
Atlético Monte Hermoso sigue a paso firme, consiguió otra goleada y amplió la ventaja en la cima, tras jugarse la 23ª fecha –8ª de la 2da rueda-- del torneo oficial "70ª aniversario del club Villa Rosa" organizado por la Liga de Fútbol de Coronel Dorrego .
Por su parte, SUPA es el flamante escolta tras vapulear a Divisorio 6 a 0 y aprovechar el empate de Ferroviario ante Villa Rosa (1-1).
Además, ganaron Suteryh e Independiente de Dorrego.
Resultados
--SUPA 6 (Yago Sabanés –2--, Yonathan Romero, Marcelo Erbín --foto--, Ezequiel Nanco y Lucas Biondo), Divisorio 0.
--Club de Pelota 0, Suteryh 3 (Elías Folasco –2-- y Ciro Folasco).
--Villa Rosa 1 (Nahuel Enrique), Ferroviario 1 (Sergio Lindner).
--Independiente de Dorrego 2 (Leandro Jeva y Juan Bautista Garay), Alumni CP 1 (Abrahan Yáñez).
--Atlético Ventana 1 (Lucas Lamberti), Progreso 1 (Edgar Scalco).
--Almaceneros 4 (Bruno Pérez Lindo, Diego Bidegaray, Valentín Barroso y Luis Caro Serventi), Porteño 4 (Nicolás Restivo –3— y Joaquín Cardoso en contra).
--Esperanza MH 0, San Martín CD 0.
--Independiente de Coronel Pringles 1 (Enzo Montenegro), Atlético Monte Hermoso 6 (Matías Martín –3--, Agustín Rojas, Franco Ortiz y Gabriel Martín).
Posiciones
1º) Atlético MH, 66 puntos; 2º) SUPA, 55; 3º) Ferroviario, 54; 4º) Suteryh, 50; 5º) Independiente CD, y Porteño, 42; 7º) Atlético Ventana, 33; 8º) Alumni y Villa Rosa, 29; 10º) Progreso, 27; 11º) Almaceneros, 24; 12º) Independiente CP, 22; 13º) San Martín, 21; 14º) Esperanza, 13 15º) Divisorio, 9 y 16º) Club de Pelota, 5.
Goleadores
Matías Martínn (Atlético MH), 28 goles; Yago Sabanés (SUPA), 27 y Benjamín Fernández (Atlético MH), 21.