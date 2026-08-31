Liga de Villarino: el clásico entre Fortín y Tenis terminó en tablas: 1 a 1

En un clásico caliente e intenso, Fortín Club de Pedro Luro y Fútbol y Tenis de Mayor Buratovich empataron 1 a 1 en el clásico, correspondiente a la 6ª fecha del certamen Clausura que organiza la Asociación de Fútbol de Villarino.

Luego de 21 años sin verse las caras en Villarino, el derby regional tuvo un gran marco, con dos enormes recibimientos.

El local se puso en ventaja por intermedio de Silvio Leguizamón cuando el rival ya jugaba con 10 por la expulsión de Enzo Robles.

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Luego llegó la roja para Lucas Lebed en el dueño de casa y, tras cartón, el visitante lo empató con un penal convertido por Andrés Pazos.

Ya en el tramo final, hubo dos rojas más, una para cada lado. Nicolás Breno, del local, y Federico Schmid, de la visita, se fueron a la duchas antes de tiempo.

Sacó más ventaja

Juventud Agraria de Algarrobo goleó en casa a Barrio Africa 6 a 1 y aprovechó que los escoltas dejaron puntos para ampliar la diferencia en la cima.

Juventud Unida ahora es el escolta de su clásico rival tras vencer en casa a Caza y Pesca 2 a 1.

Por su parte, Ferroviario de Argerich no pudo con San Adolfo y empató 1 a 1.

A su vez, Cobolvi dio el golpe y le ganó como visitante a Social Ascasubi --ganador del primer torneo-- por 3 a 2.

Resultados

La tabla

Lo que viene (7ª fecha)