Liga Sureña: triunfazo de Gimnasia en el clásico ante Club Darregueira

Agregar La Nueva en

Prensa Gimnasia y Esgrima de Darregueira.

Se largó el certamen Copa de la Liga –segundo tramo del año-- en la Liga Sureña y Gimnasia de Darregueira dio el golpe sobre la mesa.

El Lobo pisó fuerte en el clásico ante Club Darregueira y lo goleó como visitante 4 a 1.

En tanto, Rampla Juniors –con el debut de Sebastián Polla como DT— superó a Independiente de Jacinto Aráuz 2 a 1.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por su parte, UD Bernasconi ---ganador del Apertura—se impuso por la mínima ante Pampero de Guatraché.

Además, hubo victorias de Villa Mengelle, Colonial, Sportivo y Cultural y Alpachiri.

Resultados:

--Zona A: Social Colonial 1 (Marcelo Iturriaga), Argentino de Darregueira 0 y Club Darregueira 1 (Pedro Fernández), Gimnasia 4 (Gonzalo Reyes –2--, Emanuel Ibarguren y Alan Nungeser).

--Zona B: Rampla Juniors 2 (David Boquín y Ernesto San Martín), Independiente de Jacinto Aráuz 1 (Eduardo Florit) y Villa Mengelle 1 (Juan Aguirre), Unión de Villa Iris 0.

--Zona C: Huracán de Guatraché 2 (Lautaro Gette y Lautaro Díaz), Sportivo y Cultural de General San Martín 3 (Aron Ruiz, Sergio González y Luis Acosta).

--Zona D: UD Bernasconi 1 (Ezequiel Pescara), Pampero de Guatraché 0.

--Interzonal: Unión de Campos 0, Deportivo Alpachiri 2 (Daniel Brilz y Miguel Roson).