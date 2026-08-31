Liga Sureña: triunfazo de Gimnasia en el clásico ante Club Darregueira
El Lobo se impuso como visitante 4 a 1. Hubo triunfos de Rampla Juniors, Villa Mengelle, Bernasconi, Colonial, Sportivo y Alpachiri.
Se largó el certamen Copa de la Liga –segundo tramo del año-- en la Liga Sureña y Gimnasia de Darregueira dio el golpe sobre la mesa.
El Lobo pisó fuerte en el clásico ante Club Darregueira y lo goleó como visitante 4 a 1.
En tanto, Rampla Juniors –con el debut de Sebastián Polla como DT— superó a Independiente de Jacinto Aráuz 2 a 1.
Por su parte, UD Bernasconi ---ganador del Apertura—se impuso por la mínima ante Pampero de Guatraché.
Además, hubo victorias de Villa Mengelle, Colonial, Sportivo y Cultural y Alpachiri.
Resultados:
--Zona A: Social Colonial 1 (Marcelo Iturriaga), Argentino de Darregueira 0 y Club Darregueira 1 (Pedro Fernández), Gimnasia 4 (Gonzalo Reyes –2--, Emanuel Ibarguren y Alan Nungeser).
--Zona B: Rampla Juniors 2 (David Boquín y Ernesto San Martín), Independiente de Jacinto Aráuz 1 (Eduardo Florit) y Villa Mengelle 1 (Juan Aguirre), Unión de Villa Iris 0.
--Zona C: Huracán de Guatraché 2 (Lautaro Gette y Lautaro Díaz), Sportivo y Cultural de General San Martín 3 (Aron Ruiz, Sergio González y Luis Acosta).
--Zona D: UD Bernasconi 1 (Ezequiel Pescara), Pampero de Guatraché 0.
--Interzonal: Unión de Campos 0, Deportivo Alpachiri 2 (Daniel Brilz y Miguel Roson).