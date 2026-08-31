Liga de Suárez: en la fecha de los clásicos, Unión y Automoto empataron 1 a 1

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La edición 70 del clásico tornquistense terminó en tablas. Unión y Automoto empataron 1 a 1 en el marco de la 5ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional de Coronel Suárez.

En el estadio Juan José Bolletta, el local se puso en ventaja por intermedio de Dylan Aguado.

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Sin embargo, el azulgrana llegó a la paridad con un tanto del defensor Julián Werner.

En la jornada de los clásicos, Puan Foot Ball Club dio el golpe y venció a Tiro Federal como visitante 1 a 0.

(Foto: gentileza www.diariodepuan.com.ar)

El ex Olimpo Federico Pérez marcó el gol de la victoria.

Además, festejaron San Martín de Carhué, Deportivo Argentino de Pigüé, Peñarol de Pigüé y El Progreso

Resultados

--San Martín de Carhué 2 /Diego López y Rafael Moyano), Racing Club 1 (Emilio Romero).

--Tiro Federal de Puan 0, Puan Foot Ball Club 1 (Federico Pérez).

--Deportivo Rivera 2 (Ezequiel Pereyra, de penal, y Damián Sosa), Independiente de Rivera 2 (Neyen Salina --2, ambos de penal).

--Blanco y Negro 0, Deportivo Sarmiento 0.

--Atlético Huanguelén 1 (Agustín Ferreyra), Boca Juniors 1 (Mateo Bergese).

--Unión de Tornquist 1 (Dylan Aguado), Automoto 1 (Julián Werner).





--Unión de Pigüé 3 (Luciano Entraigas, Genaro Strack --en contra-- y Santiago Eberhart), Deportivo Argentino 4 (Rodrigo Poncela --2-- y Tobías Albornoz --2--).

--El Progreso 2 (Matías Giménez y Eduardo García), Independiente de San José 1 (Cristian Roth).

--Peñarol de Guaminí 0, Empleados de Comercio 0.

--Peñarol de Pigüé 1 (Gabriel Mercado), Club Sarmiento 0.

Leandro N. Alem-San Martín de Santa Trinidad fue reprogramado.

Las tablas