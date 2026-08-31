Puerto Belgrano se hizo fuerte en la Base y le quitó el invicto al puntero UNS

El plantel de Puerto Belgrano y allegados, posaron para la foto luego de una gran victoria ante UNS. Foto: Puerto Belgrano RHC.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Pasó otro fin de semana de actividad a nivel regional con participación de clubes de la Unión de Rugby del Sur, que incluye a equipos locales y de la zona.

Ayer se disputó una quinta jornada del campeonato Clausura Desarrollo de la URS que arrojó resultados que tuvieron impacto en la tabla de posiciones.

La noticia de la fecha fue la victoria de Puerto Belgrano RHC sobre el puntero Universidad Nacional del Sur por 31 a 19. El partido se llevó a cabo en la cancha de la Base Naval y fue arbitrado por Alejandro Bermejo (Sur).

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UNS, que fue el ganador del primer tramo de la temporada, no perdía un partido desde la derrota sufrida como local ante Punta Alta RC por 34-30, el pasado 10 de mayo. Durante ese período de tiempo había ganado hasta el último fin de semana 8 partidos consecutivos.

Por otra parte, la victoria le permitió a Puerto Belgrano RHC escalar al 4º puesto en las posiciones. Lo mismo Pringles RC, que tras ganarle por la mínima a Coronel Suárez RHC (26-25) como visitante, subió al 3º lugar. Este duelo fue arbitrado por Omar Villafañe (Sur).

En esos resultados el más perjudicado resultó Suárez, ya que bajó dos lugares y hoy está 5º.

Fue un fin de semana positivo también para Sol de Mayo ya que le ganó de visitante a Tres Arroyos RC por 31-19 y obtuvo su primera victoria en el Clausura.

Por último, Palihue-Ferroviario cayó en su visita al escolta Cazadores de Tres Arroyos por 68-22. Dirigió este partido Ernesto Haack (Sur).

La sexta va el próximo domingo 6 de septiembre con estos cruces: Palihue-Sol de Mayo, UNS-Tres Arroyos, Pringles RC-Puerto Belgrano RHC y Cazadores TA-Coronel Suárez RHC.

Gran victoria se llevó Pringles RC en su visita a Coronel Suárez RHC. Foto: Pringles RC.

Regional UROBA-Sur

Como ya informamos el sábado, se disputó un solo partido del Regional Pampeano UROBA-Sur, con la victoria de El Nacional frente a Punta Alta RC por 43-5 con punto bonus.

Fue el único partido del fin de semana en este regional. Por otra parte, ese resultado arrimó al Celeste a la punta de la zona 1, encabezada por Santa Rosa RC.

Recordamos que a falta de tres fechas, los cruces con los rivales de la zona 2 serán según posiciones al cabo de esta etapa (primero contra primero, segundo contra segundo y tercero contra tercero).

Respecto de las jornadas que restan para los cruces, Santa Rosa RC tiene tres partidos por cumplir, mientras que a El Nacional le quedan dos. Con la derrota del fin de semana, Punta Alta RC ya está confirmado que jugará el duelo de los 3º clasificados.

El próximo fin de semana va la sexta jornada con los encuentros Pico RC-Punta Alta RC, Santa Rosa RC-Kamikazes de Colón e Indios de Bolívar-El Nacional.