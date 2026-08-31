Declaran los últimos testigos solicitados por la fiscalía en el caso Facundo Moyano

La madre y hermana de Candela Arizaga, la novia de Facundo Moyano, declaran este lunes en el marco de la causa donde se acusa al sindicalista de los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad respecto a la joven influencer. También se sumó a la lista una amiga.

Miriam Puntonet y Victoria, madre y hermana respectivamente de Candela, y una amiga fueron citadas para asistir este lunes 31 de agosto por la mañana en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 31 de la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de las últimas testigos que fueron solicitadas por la fiscalía para que den testimonio ante las autoridades de la causa, en la cual se busca establecer si existió delito por parte de Moyano hacia Arizaga.

En el caso ya declararon médicos, policías, vecinos, la empleada doméstica del exdiputado, y ahora será el turno del entorno íntimo de la joven.

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Una semana atrás, el 24 de agosto, Candela se presentó junto con su abogado, Roberto Herrera, en dicha fiscalía para ampliar su declaración, donde manifestó que es "falso" que le haya mencionado al policía que había sido víctima de violencia. (NA)