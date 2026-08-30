Sofía Clerici aseguró que Martín Insaurralde todavía le manda mensajes: “Me estuvo buscando”

Sofía Clerici aprovechó las preguntas que recibió de sus seguidores para desmentir los rumores que aseguraban que se había reconciliado con Martín Insaurralde.

En medio de su embarazo, decidió aclarar cuál es su situación sentimental y enfrentó la información que había trascendido por parte de Yanina Latorre.

Una de las consultas que recibió fue directa y apuntó a las versiones que habían circulado sobre un supuesto acercamiento entre ambos: “Queremos saber... ¿Estás soltera o volviste con el político MI? Porque se corre la bola de que él contó que están juntos...”.

La respuesta de Clerici fue contundente y también reveló que el exfuncionario había intentado contactarla. “Ay, cómo están con ese tema. Ya aclaré, no estoy con él, estoy en mi mejor momento siendo mamá y elegí sola este camino. Sí es verdad que me estuvo buscando, pero yo estaba en Miami y la verdad muy enfocada en lo mismo”, escribió.

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Otra de las versiones que circuló en los últimos días surgió a partir de una información que había dado Yanina Latorre. “Volvieron, te lo juro. Está con ella, ella lo vendió”, había dicho la conductora.

Una seguidora se hizo eco de esos dichos y le preguntó a la mediática: “Yanina Latorre contó que del ambiente de MI de sus íntimos, ustedes nunca se habían dejado de ver”.

Frente a esa afirmación, Clerici negó haber visto a Insaurralde durante este tiempo y explicó que estuvo enfocada en su deseo de ser madre.

“¡Gracias hermosa! No voy a dejar que nada ni nadie me quite esta felicidad de ser madre. Fue un bebé muy deseado y fue un camino fuerte que elegí hacerlo sola, pero sin dudas va a ser lo que complete en mi vida para hacerme feliz", expresó Sofía en un principio.

Luego, se refirió específicamente a la información difundida por la panelista y aseguró que las versiones sobre una supuesta reconciliación no son ciertas.

“Respecto a lo que dijo Yanina... Es mentira que estamos y que nos vimos todo este tiempo. Desde que tuve el deseo de ser madre, me enfoqué en mí y en estar sana de cuerpo y mente”, dijo Clerici.

Y completó: “Lo que sí es verdad es que él me mandó muchos mensajes mientras yo hacía mi tratamiento, y sí hay conversaciones nuestras, donde él me pide volver. Hay otras cosas más privadas, pero afirmo: ¡estoy soltera!”

El presente de Sofía Clerici

Después de anunciar que está embarazada, Sofía Clerici contó detalles de la decisión que tomó para cumplir su deseo de ser mamá.

La mediática explicó por qué eligió hacer el tratamiento en Estados Unidos y aseguró que no encontró al “hombre indicado” para que sea el papá de su hijo.

“El deseo de ser mamá se me despertó hace cuatro años y no he encontrado el hombre que me parezca indicado para que ocupe semejante lugar”, expresó al responder una de las consultas.

En ese sentido, reflexionó: “Tener un hijo con alguien no es solo amar a esa persona sino saber que, por más que no estés más con él, es tener contacto toda la vida”.

Con esa perspectiva, Clerici contó que encontró una alternativa que le permitió avanzar con su proyecto personal. “Entonces tuve la posibilidad de irme a Estados Unidos a hacer un tratamiento para cumplir mi sueño y ser madre”, reveló.

Además, aclaró que la llegada de su primer bebé mediante este tratamiento no significa que no quiera tener una pareja a futuro con quien formar una familia.

“El día de mañana, si conozco a un hombre que me mueva el piso, no descarto la posibilidad de tener un hijo más”, concluyó. (con información de TN)