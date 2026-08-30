Alberto Rantucho: “Cada pan es una oportunidad de inclusión y crecimiento”

La Panificadora Nuevo Sol celebra 30 años de trayectoria y se ha convertido en un espacio único en Bahía Blanca y la región. Su origen se remonta a 1994, cuando se conformó la Comisión Municipal de Discapacidad. Allí se establecieron distintos grupos de trabajo, entre ellos uno dedicado a la salida laboral, que organizó un curso de panificación en la Capilla del Buen Pastor, en Villa Floresta. El entusiasmo de los alumnos —unos diez— y de sus familias fue tan grande que, al finalizar el curso, comenzaron a pensar en la creación de un taller protegido.

"No había antecedentes de talleres específicamente dedicados a la panificación, pero seguimos adelante", recuerda Alberto Rantucho, director de la institución.

Con el apoyo de la provincia se adquirió la sede de Italia 247, donde desde entonces funciona la panificadora.

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"Es un taller de producción donde se capacitan y contienen en este momento 25 operarios. Fue creciendo el número y esta es la capacidad que tenemos ahora. Se fue adaptando el edificio, se fue extendiendo, pero no da la superficie del terreno para continuar. De todas formas, cumple una función muy interesante”, explica Rantucho.

El trabajo cotidiano involucra a unas 60 personas entre operarios, personal, comisión directiva y voluntarios. La panificadora cuenta con un local de venta en la misma sede y desde hace años la Cooperativa Obrera compra sus productos, además de otros comercios, gremios y particulares.

"Atendemos distintos eventos que nos permiten entradas extras muy valiosas para sostener la actividad", señala.

Rantucho con parte de los chicos del plantel

La capacitación es uno de los pilares, ya que se los prepara para que sepan lo que es cumplir horarios, desarrollar la tarea con responsabilidad y respetar la higiene que corresponde.

"Todos los años se dictan cursos de manipulación de alimentos para que adquieran hábitos que antes no tenían. La idea es que puedan integrarse al mercado laboral competitivo, aunque no necesariamente en una panificadora. Si surge un trabajo de otra índole y se adecua a ellos, se hace el ingreso y se realiza un seguimiento desde la institución”, explica. Algunos ex operarios han logrado insertarse en empleos formales o desarrollar actividades independientes, lo que Rantucho considera "un resultado muy satisfactorio".

La situación económica actual presenta desafíos ya que en el rubro panificación se han reducido mucho en las ventas.

"Pero cada vez somos más conocidos y permanentemente nos piden presupuestos para cubrir eventos. Eso para nosotros es una historia interesante”, comenta y agrega que además, los operarios realizan ventas directas en oficinas públicas, lo que genera ingresos extra.

"La comisión está más que agradecida con la comunidad que siempre nos apoyan y nos ayudan a difundir la tarea porque la panificadora se sostiene gracias al esfuerzo colectivo y al reconocimiento de la comunidad.”, agrega.

La calidad de los productos se mantiene desde los comienzos, dato que consideran muy importante, porque muchas empresas recurren a ellos en eventos determinados.

"Cada fin de año elaboramos entre 4 y 5 mil pan dulces y en Pascua producimos las tradicionales roscas. Esperamos que el público lo tenga en cuenta porque va a disfrutar de un producto a un precio normal y va a colaborar con la institución”, destaca Rantucho.

Finalmente, el director de Nuevo Sol subraya el sentido social de la tarea: “Ojalá esta nota sirva para despertar inquietudes en empresarios o personas que necesiten alguien en relación de dependencia. Cada pan que elaboramos es también una oportunidad de inclusión y crecimiento”.

Contactos de Nuevo Sol

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-Teléfono Celular: 291-405 6738

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