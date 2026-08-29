Las redes sociales cambian el consumo y las empresas enfrentan desafíos para generar más ventas

El 53 % de los consumidores descubre productos en las redes sociales

Los cambios tecnológicos avanzan y generan constantes modificaciones en la forma de llegar, elegir y comprar productos por parte de los usuarios.

Son las redes sociales, las apps de mensajería y los nuevos hábitos digitales los que están redefiniendo las formas en que las personas conocen, eligen y compran productos.

En tal sentido, estas prácticas también llevan a que las empresas se replanteen decisiones y, es por eso que el desafío de las mismas se complejiza y escala: va más allá de vender por diferentes canales; buscan que todo funcione de manera integrada y en tiempo real.

Como consecuencia de los cambios tecnológicos, las redes sociales son el medio por el cual los consumidores llegan a los productos pero, antes de adquirirlos, comparan opciones en los buscadores y consultan reseñas de otros usuarios. Además, interactúan con asistentes de inteligencia artificial para luego sí, darle clic a la compra desde múltiples plataformas.

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¿Qué sucede con las empresas?

En este contexto, las empresas buscan alternativas enfrentando desafíos emparentados con la construcción de experiencias que sean consistentes, ágiles y seguras en el proceso, volviéndolo más dinámico y, a la vez, menos lineal, pero más exigente.

Hábitos de consumo

Las nuevas formas de consumir ya generan impacto en el mercado.

Al respecto, el Estudio Anual de Comercio Electrónico 2025 de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) marca que los límites entre el mundo físico y digital continúan difuminándose, señalando que el 85 % de los consumidores argentinos confirma haber buscado información en línea antes de realizar una compra en una tienda física. Esto da cuenta de un recorrido cada vez más híbrido y menos lineal de las compras.

¿Cuánto influyen las redes en las compras?

De acuerdo con el informe Connected Shoppers de Salesforce, el 53 % de los consumidores descubre productos en las redes sociales. Asimismo, tal porcentaje crece al 76 % en la Generación Z.

En este ítem, plataformas como Instagram, TikTok y YouTube crecen como puntos de ingreso y se vuelven más determinantes a la hora de la toma de decisiones al momento de comprar.

También, la llegada de nuevas tecnologías se suma a la tendencia y, por ejemplo, el Adyen Retail Report 2025 marca que más de un tercio de los consumidores utiliza herramientas de inteligencia artificial durante su proceso de compra.

Sobre este cambio, el Service Manager Cloud de TIVIT, Danny Andrey Tambo Rodríguez, marca que: "El consumidor ya no sigue un recorrido predecible. Puede descubrir un producto en una red social, consultar recomendaciones en una herramienta de inteligencia artificial, como GPT, comparar alternativas en distintos canales digitales y concretar la compra desde una aplicación, un marketplace o una tienda física. El desafío para las empresas ahora es tener la capacidad tecnológica suficiente para acompañar ese recorrido en tiempo real".

En fin, la experiencia de usuario se simplifica y favorece la toma de decisiones, pero la complejidad tecnológica para las empresas crece y crea nuevos desafíos de manera significativa. Tal es así que, por cada interacción iniciada desde una red social, un marketplace, una aplicación móvil o tienda online, se genera información que debe ser procesada, compartida y actualizada en tiempo real para evitar errores, demoras o fricciones que afecten la experiencia de compra.

Algunos de los tantos desafíos a los que se enfrentan las empresas son:

Integración entre canales y plataformas

Garantizar que ecommerce, marketplaces, aplicaciones móviles, redes sociales y canales conversacionales compartan información consistente.

Visibilidad de inventario en tiempo real

Asegurar que la disponibilidad de productos sea la misma en todos los puntos de contacto, para evitar quiebres de stock o ventas fallidas.

Escalabilidad de la infraestructura

Contar con capacidad para absorber aumentos repentinos de demanda durante campañas, promociones o eventos comerciales.

Disponibilidad de los servicios

Minimizar interrupciones que puedan impactar directamente en las ventas y en la experiencia del cliente.

Procesamiento de datos en tiempo real

Convertir la información generada por clientes, canales y operaciones en decisiones rápidas y accionables.

Automatización de procesos críticos

Reducir tareas manuales en áreas como atención al cliente, actualización de inventarios y gestión de pedidos.

Seguridad y continuidad operativa

Proteger los datos y garantizar la continuidad de los servicios frente a incidentes o picos de tráfico.

Por eso, para TIVIT, el desafío de las organizaciones ya no pasa únicamente por sumar nuevos canales de venta o incorporar herramientas digitales, sino por construir una operación tecnológica capaz de sostener experiencias fluidas y consistentes en cada punto de contacto.

En tal sentido, Tambo Rodríguez finaliza diciendo que "la diferencia competitiva ya no está solamente en atraer consumidores, sino en responder a sus expectativas en tiempo real. Esto requiere arquitecturas tecnológicas preparadas para integrar aplicaciones, procesar grandes volúmenes de información y garantizar disponibilidad permanente de los servicios que hacen posible la experiencia de compra".

Por eso, a medida que el recorrido del consumidor se vuelve más dinámico y fragmentado, la capacidad de conectar datos, procesos y plataformas se afianza como uno de los principales desafíos del retail.

Y así es como, detrás de cada compra que comienza con un scroll en redes sociales, hay una operación tecnológica que debe ser más precisa para que la experiencia sea tan simple como el cliente espera. (NA)