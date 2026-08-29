Canchas de básquet a puro color y diseño

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Desde canchas al aire libre que funcionan como sistemas de drenaje pluvial hasta una bajo una cúpula de hormigón, construir canchas de básquet considerando su diseño es una propuesta para incentivar la práctica del juego y generar una mejor sensación.

Esto incluye gráficos integrados en los pisos, estructuras para los aros y elementos auxiliares, como sistemas de mitigación de inundaciones.

POOR Collective trabajó con los vecinos para renovar un patio de usos múltiples en una esquina de Londres. Los aros y la superficie de las canchas fueron mejorados con pintura antideslizante y gráficos que hacen referencia a los departamentos vecinos, al tiempo que se añadieron elementos de iluminación.

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Situada en el Observatorio ALMA, en una zona desértica de Chile, otra cancha forma parte de una instalación deportiva subterránea, coronada por una supuesta cúpula. Enmarcada por cerchas de madera laminada, permite a los empleados hacer ejercicio en cualquier condición climática, de forma segura bajo tierra.

De todo un poco

Un parque deportivo diseñado a partir de las "mangas de agua" utilizadas en las óperas Kunqu, una de las más tradicionales de China, con senderos serpenteantes integrados en el paisaje, dos canchas cercadas con vallas metálicas que armonizan con los colores pastel de las canchas.

Una cancha en el centro de un estadio en la Universidad de Idaho, bajo estructuras arqueadas de madera, mientras que otras auxiliares están ubicadas en la parte trasera de las gradas.

Eric Treillard creó un kit de piezas que permite crear una cancha en lugares insospechados, con un aro, una pelota, luces y un altavoz, todo lo cual se puede guardar en un carrito.

La marca Glossier se asoció con la WNBA para restaurar una cancha, en la cual la artista Na Chainkua Reindorf plasmó su estilo artístico en el pavimento. El colorido acompañó la renovación, proporcionando una mejor superficie de juego. Ubicada en Nueva York, es parte del proyecto piloto para crear cunetas biológicas que recojan el agua de las inundaciones. Fue restaurada y se ubica sobre un sistema de drenaje que canaliza el agua hacia depósitos.