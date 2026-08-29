El Congreso Catastral del Bicentenario reunirá a más de 800 profesionales de todas las provincias

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires declaró de Interés Legislativo al Congreso Catastral del Bicentenario, que se realizará del lunes 31 de agosto al 2 de septiembre en el Hotel Costa Galana de Mar del Plata, organizado por el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires (CPA).

El encuentro ya cuenta con más de 800 inscriptos provenientes de todas las provincias del país, en una convocatoria que reunirá a profesionales de la agrimensura, el notariado, las ciencias jurídicas, los registros de la propiedad y especialistas vinculados a la gestión territorial.

La declaración de la Cámara bonaerense destaca la relevancia histórica, técnica e institucional del Congreso, que se desarrollará en el marco de los 200 años de la creación del Departamento Topográfico Argentino, considerado un hito fundamental para la organización territorial del país y antecedente de las actuales Direcciones de Catastro Provinciales.

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En sus fundamentos, el reconocimiento legislativo también pone en valor el papel central de la Agrimensura en la construcción de criterios claros, la seguridad jurídica y las políticas públicas vinculadas al ordenamiento territorial, el catastro y el hábitat.

El presidente del CPA bonaerense, Reinaldo Beain, destacó que el bicentenario representa una oportunidad para analizar la evolución del ordenamiento territorial argentino y proyectar los desafíos futuros relacionados con la planificación urbana, la seguridad jurídica y la regularización del hábitat.

La agenda estará organizada en tres ejes principales: Agrimensura Legal, Conjuntos Inmobiliarios y Regularización Dominial, con el objetivo de promover el debate interdisciplinario y generar nuevos aportes técnicos para el sector.

Declaracion de la FADA

La Federación Argentina de Agrimensura (FADA) declaró de interés institucional y profesional al Congreso Catastral del Bicentenario, destacando su relevancia académica, técnica e institucional.

Además, la entidad aprovechará la presencia de representantes de todo el país para realizar en Mar del Plata su tercera reunión anual, prevista para los días 3 y 4 de septiembre.

El Congreso también evocará la creación, en 1826, del Departamento General de Topografía y Estadística, un organismo clave en la historia de la cartografía, la organización territorial y la validación de mensuras en la Argentina.