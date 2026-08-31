Homenaje con música gallega por el Día del Inmigrante

El viernes 4 de septiembre, el Centro Gallego de Bahía Blanca compartirá un encuentro muy especial para rendir homenaje a aquellos gallegos que dejaron su tierra natal y llegaron a nuestra ciudad trayendo consigo sus sueños, su esfuerzo, sus costumbres y su cultura.

El acontecimiento forma parte de la celebración en nuestra ciudad del Día del inmigrante y tendrá lugar en Auditorio del Centro Cultural Histórico perteneciente a la Universidad Nacional del Sur.

Comenzará a las 18, en Rondeau 29, con entrada libre y gratuita.

"Detrás de cada inmigrante hubo una historia de valentía, de trabajo y de añoranza. Y la comunidad gallega de hoy también fue construida por quienes alguna vez se animaron a empezar de nuevo", asegura el comunicado.

El homenaje estará acompañado con música de las Cantareiras Lúa Nova y el Ensamble de Gaitas del Centro Gallego de Bahía Blanca.