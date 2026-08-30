Polémica en San Luis por el uso publicitario de una imagen de Tini Stoessel creada con IA
Un posteo oficial que usa la figura de la cantante para promocionar paisajes gratuitos desató polémica en redes.
Una gráfica publicitaria oficial del Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia de San Luis que utilizó la imagen de la artista Tini Stoessel generó una fuerte repercusión y debate en redes sociales al promocionar los atractivos naturales puntanos a través de una ilustración generada con inteligencia artificial.
La pieza muestra a la cantante mirando una tarjeta de crédito con gesto de duda mediante un retrato hiperrealista alterado con herramientas tecnológicas, sobre el cual la campaña institucional estampó la frase: "Tini no necesita límite en la tarjeta para disfrutar de San Luis".
La estrategia publicitaria provincial dividió posturas entre la crítica por derechos de imagen y el elogio al marketing.
La publicación oficial, según supo la Agencia Noticias Argentinas, completó el mensaje con un llamado a aprovechar la oferta turística sin costos al señalar que "porque hay planes que no se pagan: se viven" y agregar que "nuestros parques provinciales tienen paisajes increíbles, naturaleza por todos lados y lo mejor de todo: son gratuitos", en una pieza gráfica que incluyó el isotipo del Gobierno de San Luis junto a la leyenda "2026 Año de la Educación".
La difusión del contenido no tardó en viralizarse y dividió de inmediato las opiniones entre quienes cuestionaron la utilización no autorizada del rostro de una figura pública mediante tecnologías generativas y los sectores que defendieron la movida como una estrategia ágil de real time marketing para conectar con audiencias jóvenes sin presupuestos de producción masivos. (NA)