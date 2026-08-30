Polémica en San Luis por el uso publicitario de una imagen de Tini Stoessel creada con IA

Una gráfica publicitaria oficial del Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia de San Luis que utilizó la imagen de la artista Tini Stoessel generó una fuerte repercusión y debate en redes sociales al promocionar los atractivos naturales puntanos a través de una ilustración generada con inteligencia artificial.

La pieza muestra a la cantante mirando una tarjeta de crédito con gesto de duda mediante un retrato hiperrealista alterado con herramientas tecnológicas, sobre el cual la campaña institucional estampó la frase: "Tini no necesita límite en la tarjeta para disfrutar de San Luis".

La estrategia publicitaria provincial dividió posturas entre la crítica por derechos de imagen y el elogio al marketing.

La publicación oficial, según supo la Agencia Noticias Argentinas, completó el mensaje con un llamado a aprovechar la oferta turística sin costos al señalar que "porque hay planes que no se pagan: se viven" y agregar que "nuestros parques provinciales tienen paisajes increíbles, naturaleza por todos lados y lo mejor de todo: son gratuitos", en una pieza gráfica que incluyó el isotipo del Gobierno de San Luis junto a la leyenda "2026 Año de la Educación".

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La difusión del contenido no tardó en viralizarse y dividió de inmediato las opiniones entre quienes cuestionaron la utilización no autorizada del rostro de una figura pública mediante tecnologías generativas y los sectores que defendieron la movida como una estrategia ágil de real time marketing para conectar con audiencias jóvenes sin presupuestos de producción masivos. (NA)