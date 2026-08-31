Caos en Patronato: crece la tensión y la crisis tras la agresión que sufrieron dos jugadores del plantel

El club Patronato de Paraná enfrenta una compleja situación institucional y deportiva. Tras caer por 3-0 ante Colón por la fecha 25 de la Primera Nacional, los futbolistas Alan Sosa y Facundo Díaz sufrieron agresiones físicas por parte de un grupo de simpatizantes a su regreso a Paraná, hecho que sigue investigando la Policía de Entre Ríos.

A la tensión deportiva se le suma un delicado panorama económico: los trabajadores del club reclaman el pago del aguinaldo y las divisiones juveniles sufrieron un recorte que obliga a las familias a costear montos de hasta $87.000 por jugador para poder viajar a disputar los torneos de AFA.

Tras la brutal agresión ejecutada por una parte de la barra brava del “Patrón” a sus propios futbolistas en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, la Justicia de Entre Ríos avanzó con allanamientos y medidas de restricción, mientras el plantel continúa sumergido en una profunda crisis deportiva.

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El martes posterior al inicidente, el equipo entrenó bajo custodia policial en el predio La Capillita, en Paraná, donde las prácticas son a puertas cerradas y totalmente blindadas para todos aquellos que no tengan nada que ver con el conjunto mayor o con la entidad.

La derrota ante Colón por 3 a 0 no terminó con el pitazo final en el Brigadier López del sabalero. Tras el regreso de la comitiva a Paraná, se registró un episodio de violencia en las inmediaciones del estadio Presbítero Bartolomé Grella, donde algunos futbolistas fueron agredidos.

Entre los jugadores que resultaron lesionados se encuentran el arquero y capitán Alan Sosa y el defensor Facundo Díaz.

Díaz, uno de esos jugadores agredidos por la barra rompió el silencio días después. En una entrevista con Doble Amarilla, contó: "Me dieron con la culata de un arma en la cabeza".

Además, el mismo medio informó que de la agresión participó una gran parte de la barra del conjunto de Paraná y bajo el liderazgo de Alan Barrientos, señalado anteriormente por otros episodios violentos.

En su momento, el comisario inspector Juan Pablo Claucich, subjefe de la Departamental de Paraná, explicó cómo se produjo el ingreso de los agresores: "El ingreso de estas personas se produce inmediatamente ingresado el colectivo que trasladaba al plantel de jugadores en tres o cuatro vehículos. Ingresan inmediatamente después del micro, bajan de los autos y se dirigen inmediatamente a alguien que repara a los jugadores por el último resultado obtenido".

Sobre la cantidad de personas que participaron, el funcionario señaló: "Estamos

hablando de simpatizantes, no puedo establecer que fueran barras, alrededor de 10 o 12 personas". De esta manera, la Policía estimó que se trató de un grupo reducido.

Por su parte, Alan Sosa presentó hematomas en el rostro. Las fotografías fueron difundidas por el periodista deportivo Gabriel Obelard y rápidamente comenzaron a circular entre los hinchas de Patronato.

Patronato, que viene de perder 1-0 ante Almagro como local, está al borde de la zona roja del descenso. Se ubica 16° en la tabla de la Zona B con 28 puntos y 13 encuentros sin conocer la derrota.