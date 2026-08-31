Fabricio Starc: "Quería terminar la historia donde la empecé", reconoció, tras su regreso a las canchas

Pellegrini se va consolidando en el primer puesto de la LBB Bronce y, paralelamente, está insertando en su plantel al experimentado Fabricio Starc, quien volvió -a los 44 años- a su club después de haberse retirado en 2017, jugando para El Nacional.

"Me había quedado con la espina, porque cuando me retiré en ese partido (2 de noviembre de 2017 frente a Alem) tenía hernia de disco y venía de cinco o seis años jugando con dolor. Después de los partidos o los entrenamientos duros la pasaba mal", reconoció, hablando en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

"Después que me operé, en pandemia, y arranqué con yoga, empecé a sentirme bien. Fui a probar en unos picones y se dio la vuelta, casi sin entrenar", contó.

"Pellegrini es el club de toda la vida, conozco a toda la gente y quería terminar la historia donde la empecé. Algunos son los hijos de quienes eran mis compañeros", recordó.

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Fabricio dio sus primeros pasos en Espora y pasó a Pellegrini, donde se desarrolló, jugando posteriormente en Olimpo, Bahiense del Norte, 9 de Julio, Liniers, L.N. Alem y El Nacional.

El alejamiento de la rutina basquetbolística lo está sintiendo. De todos modos, asegura que va mejorando.

"Querés acelerar, ir a todos los rebotes y el cuerpo te frena un poco. Pero es cuestión de agarrar ritmo. Tengo dos entrenamientos y dos partidos nada más", señaló.

"Yo me mantengo haciendo gimnasio acá, hago yoga todos los días y con el equipo voy a entrenar solamente los viernes. El otro día también me fui al Dow a hacer fundamentos, para encontrarme con la pelota", comentó.

Su actividad como instructor de yoga le sumó para mejorar su físico y rendimiento.

"Te da una comprensión más profunda del cuerpo, de cómo actúan las emociones, más conciencia de la alimentación, el descanso. Recuperé mucha movilidad y flexibilidad", apuntó.

Entre sus cambios de hábitos también se convirtió en vegetariano.

"De a poco lo vas probando y cuando lo hacés y te sentís bien, seguís. Ayer, por ejemplo, -a la noche, después del partido- me metí en la pileta, con el agua fría y es espectacular, otra técnica más que te renueva", puntualizó.

Respecto de esta experiencia que viene vivenciando desde que decidió el regreso dijo: "Lo tomo más tranquilo. Sé que es Tercera, no estoy cobrando, es el club de mis amores, voy a hacer lo mejor posible, pero tampoco pretendo volverme loco, eso era antes. Trato de verlo de otra manera para disfrutarlo un poco más. La idea es cerrar este año y, en lo posible, dejar el equipo en Segunda".

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