Pellegrini volvió a ser el Lobo en El Bosque y ahora tiene un solo escolta: Caza y Pesca

Una de las claves de Pellegrini fue la buena defensa de Cataffi ante Polak. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Cinco victorias visitantes y apenas una local se registraron esta noche por la sexta fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Pellegrini se llevó un triunfazo para Punta Alta, consolidándose en la punta tras superar a Barracas, 87 a 59.

Caza y Pesca Huracán Médanos volvió a vencer a Bahiense del Norte B, 65 a 51, y quedó como único escolta.

En los otros partidos, Sportivo B consiguió un triunfo ante un rival directo como Whitense, 75 a 73.

Bella Vista, por su parte, nuevamente festejó, ahora frente a Velocidad B, 76 a 62, mientras que Sporting se impuso a Fútbol y Tenis Club de Buratovich, 76 a 51 y Fortín Club de Pedro Luro triunfó de visita frente a Los Andes, 70 a 65.

Barracas 59, Pellegrini 87

Pellegrini tuvo capacidad para disimular las importantes bajas -Nicolás Themtham (hombro), Gastón Chaves (de viaje), Agustín Godeas (de viaje) y Mateo Barrera (talón)- y se llevó la victoria de cancha de Barracas: 87 a 59.

El equipo que orienta Juanse Palumbo es el único que pudo ganar en El Bosque, donde Barracas perdió solamente dos partidos y ante el mismo rival: el juego 1 de las semis del primer tramo y esta noche, mientras que festejó en los restantes 10.

Con este triunfo, Pelle le sacó otro punto más de ventaja a su rival, que empezó la fecha siendo uno de los tres escoltas.

Y resultó una diferencia impensada -considerando que tuvo apenas ocho jugadores disponibles- además de quedarse con la ventaja (+21) en caso de igualar en las posiciones, luego de repartirse triunfos en fase regular.

El puntaltense puso a Lucas Cataffi como seguidor de Luciano Polak, que solamente anotó un triple (en seis intentos), coincidiendo con el mejor momento del local, en la primera parte del tercer cuarto, cuando Barracas, vía Mauro Capurso, convirtió 3 triples y descontó a 5 (45-40).

De todos modos, Pellegrini tuvo un tridente que le dio volumen de juego, cada uno cumpliendo diferentes roles.

Iván Gómez Lepez terminó con 18 puntos, 14 en el primer tiempo, (2-7 en triples, 4-6 en dobles y 4-4 en libres), más 10 rebotes y 9 asistencias.

Juani Castro, que salió con una molestia en la pierna izquierda en el inicio del último cuarto- aportó 20 puntos -16 en el complemento y clave para escapar en el tercer cuarto-, más 6 rebotes y 4 asistencias.

Mientras que Andrés Almirón, con su oficio, sumó 6 recobres 2 asistencias y fue el goleador del equipo, con 21 puntos (1-2 en t3, 7-13 en t2 y 4-7 en t1).

Barracas (59): M. Capurso (17), R. Eliosoff (4), L. Polak (22), R. Catalá (4), A. Passeggi (4), fi; M. Quevedo (3), D. Ilari, L. Durán (5), W. Rojas, J.J. Román, Ríos Speerli y A. Aliscioni. DT: Mario Errazu.

Pellegrini (87): J.I. Castro (20), I. Gómez Lépez (18), L. Cataffi (10), S. Frayssinet (2), A. Almirón (21), fi; F. Starc (8), Federico Godeas y A. Bianco (8). DT: Juan Sergio Palumbo.

Cuartos: Barracas, 11-17; 27-37 y 47-59.

Árbitros: Emanuel Sánchez y Ariel Di Marco.⁩

Cancha: El Bosque (Barracas).

Bahiense B 51, Caza y Pesca 65

Caza y Pesca volvió a ganarle a Bahiense del Norte B (tres de cuatro), con la particularidad que lo dejó en su menor puntuación de la temporada, tras el 65-51.

Los medanenses otra vez estuvieron en su media, ya que los dos triunfos anteriores ante Bahiense habían sido 65-62 en el Manu Ginóbili y 64-63 en Médanos.

Esta victoria les permitió ubicarse, ahora, como únicos escoltas y sumando, a la vez, ventaja con su rival en caso de terminar igualados en las posiciones.

Con siete jugadores en la rotación le alcanzó a Caza y Pesca, teniendo a un desequilibrante Nicolás Sánchez, con 31 puntos (1-2 en t3, 10-15 en t2 y 8-10 en t1), 6 asistencias, 5 rebotes y 3 recuperos.

Además, Herman Banegas tomó 19 rebotes.

El 5-28 en triples condicionó al local, frente a una defensa zonal y otra vez la victoria viajó a Médanos.

Bahiense del Norte B (51): L. La Bella (5), J.C. Dauphin (3), L. Peratta (8), C. Massa (15), M. Fernández, fi; F. Pérez (4), A. Tavella, F. Sureda, M. Moretti (6), J. Reta (4), C. Brugniere (2) y G. Di Stéfano (4). DT: Santiago Cappa.

Caza y Pesca (65): A. Solomon (7), N. Sánchez (31), J.C. Redivo (5), T. Martz (9), H. Banegas (8), fi; B. Bobb (5) y B. López. DT: Gabriel Asnes.

Cuartos: Bahiense, 8-22; 21-34 y 35-50.

Árbitros: Mariano Enrique y⁩ Leandro Bressan.⁩

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Velocidad B 62, Bella Vista 76

Ratificando su crecimiento en este segundo tramo, Bella Vista consiguió la cuarta victoria (octava en total), superando a Velocidad, de visita, 76 a 62.

Dentro de un rendimiento colectivo equilibrado, el principal exponente fue Blas Ruesga, quien convirtió 17 puntos (3-5 en triples, 3-7 en dobles y 2-2 en libres), más 8 rebotes, 4 asistencias y 2 recuperos.

También, Sam Inglera aportó 20 unidades (8-11 en obles) y 8 recobres, Tomás Soria hizo 15 puntos (7-11 en t2) y 11 rebotes, y Tomás De Cascos completó 13 puntos y 6 recobres.

Velocidad B (62): B. Schulz (18), J.I. Del Molino (3), F. Martínez (14), T. Carvalhosa (6), T. Moreira (4), fi; S. Hiebaum (5), N. Valdebenito (3), S. Mansilla (5) y F. López (4). DT: Santiago Piñeiro.

Bella Vista (76): S. Durando (3), B. Ruesga (17), T. Soria (15), T. De Cascos (13), R. Inglera (20), fi; E. Alesso (8), L. Spósito y J.P. Rivero, R. Lipinski,D. Rueda y S. Raabe. DT: Pablo De Cascos.

Cuartos: Velocidad, 13-13; 29-25 y 47-54.

Árbitros: Horacio Sedán⁩ e Iván Kalasnicoy.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Sporting 76, Fútbol y Tenis 51

Dominando en el segundo tiempo, tras empatar el primero en 29, Sporting derrotó como local, en Espora, a Fútbol y Tenis Club, 76 a 51.

El rojinegro, que metió 21-27 en libres (78%), tuvo a Valentín Bigoni con 10 puntos y 7 rebotes; Rodrigo Frontalini sumño 13 unidades y 6 recobres; Francisco Salmeri hizo 11 puntos, más 5 rebotes y Mauricio Miguez bajó y recobres

Sporting (76): B. Falcioni (7), G. Martínez (6), G. Díaz (2), F. Salmeri (11), V. Bigoni (10), fi; B. Kumorkiewicz (3), M. Gómez (15), R. Frontalini (13), M. Miguez (7), L. Erquiaga (2) y A. Villanueva. DT: Ian Costa.

Fútbol y Tenis (51): F. Córdoba (21), F. Caputo (6), G. Semper (8), J.P. Dumrauf (3), Y. Sánchez (2), fi; L. Magrín (3), F. Mutuverría (1), N. Dueñas (2), J. Monaldi (4) e I. Gaggioli (1). DT: Andrés Del Sol.

Cuartos: Sporting, 14-14; 29-29 y 51-41.

Árbitros: Sebastián Giannino y Alexia González.

Cancha: José Galié (Espora).

Los Andes 65, Fortín Club 70

Fortín Club se anotó la segunda victoria de la temporada -primera como visitante- derrotando a Los Andes, en Punta Alta, 70 a 65.

El interno Brian Ruiz dominó con 13 rebotes y 16 puntos (6-8 en t2 y 4-5 en t1), sumado al goleo de Giuliano Zaccara, autor de 25 unidades, con 2-7 en triples, 7-7 en dobles y 5-8 en libres, además de 7 rebotes.

Mientras que Rodrigo Osinaga colaboró con 7 recuperos, 6 rebotes y 4 asistencias.

En Losa, el estadounidense James Danzey completó 17 rebotes y 20 puntos (3-9 en t3, 5-10 en t2 y1-2 en t1).

Los Andes (65): N. Guerrero (15), A. García (2), M. Murphy (5), G. Chávez (2), J. Danzey (20), fi; L. Belardino (18), F. Herrera (3), S. Munz, N. Schiaffino y D. Heredia. DT: Enrique Moreno.

Fortín Club (70): R. Osinaga (6), G. Zaccara (25), T. Scho, N. Santos, B. Ruiz (16), fi; J. Aispuro (3), W. Ruiz, B. Fava (14),J. Huenuqueo y R. Sánchez (6). DT: Mario Zaccara.

Cuartos: Los Andes, 19-11; 31-32 y 49-52.

Árbitros: Marcelo Gordillo y⁩ Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).

Whitense 73, Sportivo B 75

Sportivo Bahiense derrotó de visitante a un disminuido Whitense (sin Agustín Almirón, Herbalejo y Resler), por 75 a 73.

La visita tomó los tres últimos rebotes ofensivos, más allá que hizo 0 de 6 en la línea en el cierre.

El tricolor tuvo inspirado al pibe Joaquín Abad con 18 puntos (5-7 en triples y 2-2 en dobles), Luciano Temporelli aportó 20 unidades (3-9 en t3), 5 rebotes y 3 asistencias, Felipe Galassi colaboró con 11 puntos, 9 recobres y 7 asistencias, mientras que Yoel Asnaghi terminó con 15 puntos y 5 rebotes.

Whitense (73): F. Cruz (13), F. Pentenero, T. Iturriaga (19), M. Ruarte (16), U. Martínez (2), fi; C. Nador (13), L. Robledo (2), J. Burgos (6), L. Romano y A. Lencina (2). DT: Sebastián Dodero.

Sportivo B (75): F. Galassi (11), L. Temporelli (20), J. Abad (19), M. Pristupa (2), L. Santarelli (7), fi; Y. Asnaghi (15), M. Rosso (1), B. Guaglianone, F. Arizcuren y F. Arizcuren. DT: Joaquín Tuero.

Cuartos: Whitense, 20-22; 44-38 y 57-64.

Árbitros: Marjorie Stuardo y Lucas Andrés.⁩

Cancha: Hugo López (Whitense).

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

1º) Pellegrini (14PG-3PP), 21 puntos

2º) Caza y Pesca (12-5), 20

3º) Barracas (12-5), 19

3º) Bahiense B (12-5), 19

5º) Sportivo B (11-6), 18,5

6º) Whitense (9-8), 17,5

6º) Sporting (9-8), 17,5

8º) Bella Vista (7-10), 17

9º) Los Andes (8-9), 16,5

10º) Fútbol y Tenis (3-14), 14

11º) Fortín Club (2-14), 13,5

11º) Velocidad B (3-13), 13,5