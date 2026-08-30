Independiente Rivadavia lo dio vuelta ante un Racing que no levanta cabeza

Racing sigue sin levantar cabeza y sufrió una remontada, luego de jugar un pésimo segundo tiempo, en su caída por 3-1 ante Independiente Rivadavia en la séptima fecha del Torneo Clausura 2026.

En un partido disputado en el estadio Bautista Gargantini, la visita había comenzado en ventaja con el gol del volante Matko Miljevic, en 20 minutos del primer tiempo, pero la remontada llegó por tantos del mediocampista Gonzalo Ríos, en 39 del primero, el delantero Fabrizio Sartori, en 25 del segundo tiempo y el atacante Álex Arce, en el primer minuto de descuento.

Además, con el partido todavía sin goles, el arquero de los de Avellaneda, Facundo Cambeces, le contuvo un penal a Arce a los 9 minutos.

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La derrota hunde a la “Academia” en el decimocuarto lugar de la zona B, con apenas cinco puntos al cabo de siete fechas, mientras que el conjunto que dirige Alfredo Berti se ubica en el séptimo lugar del grupo, con once unidades.

Con esta victoria, La Lepra lidera la tabla anual con 45 puntos, los mismo que Argentinos Juniors.

En la próxima fecha, los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda recibirán a Atlético Tucumán, el domingo 6 de septiembre desde las 21:30, mientras que el vigente campeón de la Copa Argentina visitará a River, desde las 19:15 del mismo día.