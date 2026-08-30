Gimnasia de Mendoza dio el golpe en Avellaneda, goleó a Independiente y es puntero

Gimnasia y Esgrima de Mendoza dio el golpe esta noche, al golear a Independiente en su primera visita a Avellaneda, en el encuentro correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Esteban Fernández marcó el primer gol de la noche en 41 minutos del primer tiempo, mientras que un doblete del mediocampista Facundo Lencioni sentenció el abultado triunfo en siete y 14 minutos de la segunda etapa.

En el dueño de casa fue titular el bahiense Lautaro Millán, quien salió reemplazado a los 77 minutos por Maximiliano Meza.

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La caída dejó al “Rojo” en el séptimo puesto de la zona A, con 10 puntos, mientras que el inicio histórico del equipo de Darío Franco le permite trepar a la primera ubicación del grupo, con 15 unidades.

En la próxima fecha, el conjunto que dirige Jadson Viera deberá visitar a Central Córdoba en Santiago del Estero, el domingo 6 de septiembre desde las 17:00, mientras que el “Lobo” mendocino recibirá a Boca, el sábado 5 a las 16:30.