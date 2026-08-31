Postergan la suba de los impuestos que se trasladan al precio de la nafta y el gasoil
El Ejecutivo definió aplazar un mes todas las actualizaciones de los últimos dos años del gravamen sobre los combustibles. Qué se espera para los precios al surtidor en septiembre.
El Gobierno postergó un mes la actualización del impuesto a los combustibles que se traslada directo al precio de la nafta y el gasoil. Lo hizo mediante el decreto 829, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
Para contener la inflación, como hizo en abril y en junio, y a diferencia de otros meses en que aplicó alzas parciales, el Gobierno difirió de manera total la actualización impositiva hasta el 1 de octubre.
La decisión busca “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, indicó el decreto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La estrategia oficial se da cuando los impuestos a los combustibles líquidos acumulan aumentos no aplicados por actualizaciones pendientes de 2024, 2025 y dos trimestres de 2026, que siguen la inflación trimestral. Es más, desde este martes regía y debía aplicarse el alza correspondiente a abril-junio de este año.
El decreto, además, incluye un tratamiento particular del gasoil destinado a la zona de influencia conformada por las provincias del Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, el partido de Patagones y el departamento de Malargüe.
Qué puede pasar con los precios con el petróleo en US$90
Con el impuesto a los combustibles otra vez postergado, el Gobierno busca moderar cualquier impacto en los valores de la nafta y el gasoil al público, y su efecto sobre otras actividades que repercutan en el IPC.
Los precios de los combustibles subieron este año en promedio 25%, con un alza fuerte en marzo por la escalada en el petróleo internacional que llegó a superar los US$120 el barril en medio de la guerra entre EE.UU. e Irán.
Para abril, la petrolera YPF —luego se sumaron las otras— aplicó una estrategia por la cual no trasladó a los precios internos las variaciones del crudo en el exterior.
Con la baja del petróleo de las últimas semanas, aunque lejos todavía de los US$70 que valió el crudo internacional en febrero, las petroleras locales aún están en el proceso de recomponer los márgenes por absorber valores más altos entre abril y julio.
Por eso, los combustibles siguen por encima de $2.000 el litro y no se esperan cambios al menos en las próximas semanas. (con información de TN)