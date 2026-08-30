El regreso de un hotel histórico, gran inauguración en puerta y una empresa local hará el muelle de Cerri

--Hola, Juan, ¿cómo va todo? Tremendo lo de Las Leonas ayer ¿no?

--Sí, espectacular, les ganaron a Países Bajos en su casa y lograron el tercer título mundial para Argentina.

--Che, te noto medio cabizbajo y no me gusta verte así. Dale, ponele onda, la remontada no pudo ser, es cierto, pero ahora, jugando solo el campeonato doméstico, tienen todo para ganarlo.

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--Hola, José Luis. Confieso que el papelón del miércoles me golpeó duro, pero yo, en tu lugar, me preocuparía por no volver a quedarme afuera de todo.

--Por supuesto, no nos sobra nada y ahora, sin Aranda, todo será mucho más cuesta arriba. Ojo, no descarto que terminemos mal en los tres torneos que estamos jugando, pero con una diferencia, gastamos muchísima menos plata y en algunos ya llegamos más lejos, je, je.

--Bueno, podríamos seguir hablando horas de esto y de cómo los favoreció el árbitro el viernes, pero no vine a discutir con vos, así que mejor podríamos ir pidiendo los primeros cortados, ¿te parece?

--Dale, y para endulzarte la jornada te voy a convidar con unas ricas medialunas. Regalo de la casa.

--Ja, ja, dale, vas a hacer llover, pero acepto.

--No esperaba menos de vos, te conozco demasiado. Che, decime, esta semana que pasó volví a escuchar hablar de créditos hipotecarios.

--Sí, el Gobierno anunció que pondrá dos billones de pesos para financiar la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda. La tasa no podrá superar el ajuste por UVA más un 7,5 por ciento anual y el plazo tendrá que ser, como mínimo, de 15 años.

--Hasta ahí suena interesante. Pero yo quiero saber quién puede pagarlo. El propio Gobierno dio un ejemplo: para una vivienda de casi 107 mil dólares, el banco podría financiar el 75 por ciento. La cuota inicial, calculada a 25 años, rondaría los 865 mil pesos.

--Hay que demostrar un ingreso familiar neto de aproximadamente 3 millones 460 mil pesos mensuales, porque el banco no permite que la cuota supere el 25 por ciento de lo que una persona gana. Podría acceder una pareja en la que cada integrante cobre alrededor de un millón 730 mil pesos de bolsillo, siempre que no tenga otras deudas importantes.

--Pero además necesitaría cerca de 27 mil dólares para cubrir el 25 por ciento que el banco no presta. Y a eso debería sumarle los gastos de escritura, tasación, impuestos y comisión inmobiliaria. En definitiva, se puede tener ingresos suficientes para pagar la cuota y, aun así, quedarse afuera por no contar con el ahorro inicial.

--También tengo que recordar que los 865 mil pesos corresponden solamente a la primera cuota. Como el crédito se ajusta por UVA, tanto la deuda como las cuotas van a subir de acuerdo con la inflación. Si mi salario acompaña esa evolución, puedo sostenerlo; si queda rezagado, cada mes voy a destinar una porción mayor de mis ingresos.

--Por eso no diría que estos créditos están pensados para cualquiera. Pueden ser una oportunidad para familias con empleos formales, ingresos medios o medios altos y una buena cantidad de dólares ahorrados. El anuncio abre una puerta, pero antes de cruzarla hay que pasar por tres filtros: el sueldo, el ahorro previo y la confianza de que se podrá pagar durante los próximos 20 o 25 años.

--Bueno, ¿qué te parece si empezamos con algún tema fuerte a nivel local o regional?

--Ok, agendalo. El lunes 7 tendrá lugar la inauguración de la gran obra de refuncionalización del histórico hotel Italia, en Brown y Donado, ahora reconvertido en Italia Suites @Apartments.

--¡Mirá, qué bueno! Si no me equivoco se trata de la mayor intervención privada realizada sobre un patrimonio arquitectónico.

--Y... pensá que se refundó el edificio completo. Se vaciaron todas las instalaciones interiores, es decir, paredes, pisos, servicios, etc, se recuperaron todas las aberturas originales (interiores y exteriores) y se hicieron nuevas en base a un trabajo artesanal, copiando el diseño de la existente, para dotar a los ambientes del confort que hoy exige un establecimiento de este tipo.

--Excelente. Felicitaciones para Alejandro y para su socio del sur, tremendo desafío el que encararon, pero seguro tenés más data.

--Sí. Por ejemplo, el edificio pasó de tener 66 habitaciones pequeñas, de techos bajos, producto de la reforma concretada en 1970, a contar con 36 unidades de más de 30/35 metro cuadrados, con terminaciones de primera calidad, divididas en tres grupos de categorías y una máster suite. Todo esto recuperando el estilo del edificio original, que fue inaugurado en 1921.

--Y que cerró exactamente 90 años después, en 2011.

--Los nuevos dueños entraron en 2013 y la obra comenzó al año siguiente, con una primera etapa, que incluyó la inauguración del gran local de comidas rápidas, en febrero de 2019.

--Claro, no me acordaba. Y ahí se hizo la obra de embellecimiento exterior, con la peatonalización del área circundante junto a la gente del tradicional restaurante ubicado enfrente.

--Exacto, nos dimos el lujo de extendernos con este tema porque, sin dudas, lo amerita. Pensá que la inversión ha sido enorme y se agiganta frente al triste panorama que exhiben otros inmuebles históricos muy cercanos.

--Por supuesto, por ejemplo, los de Colón y Brown y Colon y Vicente López. Y ya que andamos por esa zona, vi que está en obra un sector de calle O’Higgins, justo donde se accede a la cochera del supermercado de origen francés. ¿Sabés que van a hacer?

--Por ahora solo el alero, que se estaba viniendo abajo. Un detalle extra es que la obra fue parada porque los obreros no usaban casco.

--Ah, pensé que el proyecto apuntaba a algo más.

--Sí, pero a futuro. Por ahora es solo eso y estos días volvieron a ingresar los semirremolques, sólo uno, que hace un año no podían hacerlo.

--Bien, seguí tirando data. Y si son buenas noticias mejor.

--Ok, tus pedidos son órdenes. Primero vamos con otra novedad céntrica: en calle Portugal, detrás del Teatro Municipal, dos abogados locales van a instalar una franquicia de la conocida heladería cuyo nombre significa, en idioma italiano, flor.

--Mirá, veo que estás hablando de la reconocida marca que luego se expandió por la Patagonia. Y, como hoy estoy un poco nostálgico, te recuerdo que hace muchos años ya estuvo en Bahía. ¿Acerté?

--Así, es, y puede ser que estés nostálgico, pero en realidad lo que sucede es que ambos ya pisamos los 60 y tenemos buena memoria, ja, ja. En este caso, la firma había surgido en la ciudad en la primavera de 1983, cuando abrió sus puertas en Alsina 214, a metros de calle Soler.

--Claro, el proyecto había surgido de la inquietud de dos estudiantes y un empresario bahiense que aportó el equipamiento necesario.

--Seguro te acordás que abrieron con una propuesta novedosa para la época, porque la elaboración de los helados se hacía a la vista. Esa heladería duró algunas temporadas porque sus fundadores decidieron priorizar sus estudios y en 1990 creció para convertirse en una importante marca de helados artesanales con raíces patagónicas.

--Bueno, linda historia, la firma vuelve a la ciudad donde todo comenzó.

--Así es, y ahora nos vamos bastante lejos del centro porque se viene una gran inauguración a varios kilómetros de la plaza Rivadavia.

--Contame.

-- El primer dato te lo debo haber tirado hace tres años, pero la obra comenzó a mediados del año pasado: me dicen que en octubre inauguran la gran concesionaria de camiones y ómnibus que te adelanté, en la autovía Juan Pablo II, muy cerca de la estación de servicio de YPF, sobre un predio de tres hectáreas.

--Claro, el otro día pasé y estaba muy avanzada la obra. Está quedando espectacular.

--Sí, avanza muy bien, así que la concesionaria tradicionalmente ligada a la marca germana, hoy dedicada a varias más, estará muy pronto de festejo.

--¿Te parece que pidamos otro par de cortados y me seguís tirando novedades?

--Me parece muy bien, José Luis, pero esta data, también del sector de las concesionarias, te la voy a tirar muy arriba.

--Dale, contá lo que puedas.

--Esto me lo pasaron dos fuentes diferentes y tiene que ver con la ruptura que se habría producido en el seno de un grupo empresario muy importante, donde hubo una división.

--Mmm... seguí.

--Me dicen que uno de los tres socios se retiró y que ya estaría vendiendo una marca nueva, de origen chino. Hasta ahí, es, por ahora, lo que te voy a pasar.

--Bueno, te conozco y seguramente será inútil que te pregunte nombres y motivo de la ruptura, así que sigamos con otros temas, en algún momento ya me contarás todo.

--Bastante ya te cuento. Pero para compensarte te voy a tirar otra primicia importante.

--¿A ver?

--Una empresa bahiense va a construir el nuevo muelle de Cerri.

--¡Epa! Buen dato. Seguí.

--Se trata de Ingeniería y Arquitectura SRL, una destacada empresa constructora de Bahía Blanca con más de 45 años de excelente trayectoria en la región, liderada por el ingeniero Gurrado.

--Bueno, felicitaciones a Fabián y lo mejor de lo mejor en esta obra que permitirá recuperar un lugar para disfrutar de la ría. ¿Sabés cuándo comienzan los trabajos?

--Los próximos 60 días serán de papeleo, de firma de contratos, etc, etc, así que a fines de octubre o comienzos de noviembre estarán arrancando con las tareas preliminares.

--Tengo entendido que se construirá un muelle de más de 82 metros lineales, con un nuevo guinche eléctrico para izaje de embarcaciones menores luminaria LED, etc.

--Sí, la idea es poder contar nuevamente con un acceso al mar luego de la sudestada que, en 2022, se llevó el histórico muelle de la CAP y del Club de Pesca y Náutica de Cerri. Así que la idea es recuperar un espacio que forma parte de la identidad social y cultural de la localidad.

--Sigamos.

--Dale, déjame dedicarles un minuto a mis amigos de la Siempre Verde, de Ingeniero White, y felicitarlos por la recuperación del histórico y enorme salón de calle Siches.

--Tenés razón, el otro día pasé y quedó realmente espectacular, así que mandales también mis felicitaciones a Carlitos Bardetis, Tucho Ursino y compañía, porque con muchísimo esfuerzo pudieron recuperar ese espacio tan caro para la sociedad whitense.

--Sí, la inundación del año pasado produjo daños muy importantes, que requirieron renovación en revestimientos, revoques, aberturas, pintura, calefacción, labores de herrería y detalles de decoración.

--Y todo a fuerza de pulmón.

--Por supuesto, pero se mostraron muy agradecidos por el acompañamiento de empresas y comercios, junto con el asesoramiento de la arquitecta Gabriela Bartolomé y el trabajo de las comisiones internas y amigos. No te olvides que la Siempre Verde cumplirá en marzo próximo 120 años.

--¿Te tiro una yo?

--Claro, Aleluya, te escucho.

--Me dicen que luego de varias décadas de labor, en octubre cierra el reconocido taller de alineación y balanceo de calle Misiones al 100.

--¿Canossini? Debe llevar una pila de años esa empresa.

--Más de 50. El taller lo comenzó Hilario Gentili y luego lo siguieron Eduardo y Ricardo Canossini. Este último se retiró el año pasado y ahora llega el turno de la jubilación a Eduardo, que también decidió colgar los guantes luego de muchas décadas de trabajo. La propiedad sigue siendo de las hijas de Gentili, pero no seguirán con el negocio.

--Buen aporte, que se repita, pero dejame felicitar ahora la gente de la Bolsa de Comercio, acaban de superar los 17.500 libros donados.

--Sì, me sumo, me enteré que en su hermoso edificio de Colón y Chiclana, otro gran ejemplo de recuperación del patrimonio histórico bahiense, realizaron la 37ª Donación Anual de Libros.

--Tal cual, casi 40 años de manera ininterrumpida. En esta edición los beneficiarios fueron 20 bibliotecas, instituciones educativas y entidades de bien público.

--Che, decime algo. Ya pasaron unos días del Bahía Summit. ¿Qué balance hizo la gente de la Unión Industrial, que fue la que encabezó la organización?

--Que superó todas las expectativas. Arrancaron pensando en unos 300 lugares y terminaron con 453 inscriptos, dos días a sala llena en el Aula Magna de la UNS. Pero más allá de los números —que están buenísimos: el 91% de la gente calificó la organización con la nota más alta—, hubo otros detalles que quedaron grabados, como lo que dijo el Dr. Guillermo Simari en su disertación.

--¿Que dijo?

---Que Bahía Blanca tiene la mayor cantidad de investigadores en ciencias de la computación del país. Y cuando lo escuchás a él, que fue de los que empezó todo esto acá hace décadas, decirlo con esa autoridad, ahí entendés que no es un slogan que se inventó para el evento, es algo que la ciudad ya tenía y que capaz no lo solemos poner en palabras.

--Entiendo. Por eso la Declaración que se firmó el último día no es solo un papel.

--Claro. De hecho, ya hay un proyecto concreto dando vueltas, el que anunció el senador Sergio Vargas para declarar a Bahía Blanca Capital de la Inteligencia Artificial y la Innovación. Se pusieron objetivos concretos de acá a 2030: armar un ecosistema regional permanente de IA, formar talento, impulsar la creación de empresas de base tecnológica. O sea que esto no termina acá, recién arranca.

--¿Vamos con algunas novedades más antes de ir cerrando?

--Lo que vos digas, Juancho.

--Dale, por ejemplo, el 10 de octubre, en calle Don Bosco, habrá un festival por el aniversario del Barrio Noroeste.

--Seguro que esa data te la tiró el Colo.

--Ja, ja, no, ahora se dedica a cosas mayores. Y siguiendo con el popurrí, te adelanto que los próximos días vas a ver en el centro muchos tachos de residuos nuevos en la vía pública.

--Y... hacen falta.

--Los va a poner la cadena de hamburguesas de origen estadunidense, en un convenio con la Muni. Ya compraron 50 y la idea es llegar, en esta primera etapa, a 100. Y otro tema que te traje es que el hotel de primer nivel ubicado en calle España será el primero de su rubro en contar con un área cardiopulmonar protegida. Todo su personal recibió capacitación y contará con varios desfibriladores. ¿Sigo con más data?

--Dale.

--El domingo 6 de septiembre, al mediodía, la empresa gastronómica de la “felicidad” va a hacer la prueba gastronómica del nuevo buffet del Parque Industrial. Al día siguiente abrirán al público y un par de semanas después habrá un evento de inauguración oficial.

--Seguro Walter Garrone se hará presente...

--Ja, ja, no sé, pero ya para ir cerrando te cuento que del 3 al 6 del mes que viene Bahía será sede del 6º Torneo Patagónico de Veteranas de Tenis, con sede principal en Sportiva y subsede en el Club Pacífico.

--¿Algo de la región?

--Un par. En Monte ya comenzó la construcción de un nuevo supermercado chino. Estará ubicado en Pedro de Mendoza, antes de llegar a calle Bahía Blanca. Es posible que esté abierto en la temporada de verano. Esa es la idea.

--¿Y la otra?

--El otro día se realizó, con mucho éxito, el primer remate de hacienda en el hotel Provincial de Sierra, ahora a cargo de la cadena Days Inn. Participaron más de 120 personas que formaron parte tanto de manera presencial como por redes de la subasta de 6.500 cabezas. Fijate que incluso el evento fue transmitido por Canal Rural,. Así que lo más probable es que se repita.

--Bien, ahora sí, zarpemos.

--Dale, se hizo tarde y hay que ir prendiendo el fuego. Hasta la semana que viene, José Luis.

--Chau, Juan. Hasta el próximo domingo.