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Detuvieron a un hombre por abuso sexual en Villa Harding Green

La aprehensión se dio en el marco de dos allanamientos realizados por la DDI. 

El detenido

La DDI local detuvo en la tarde de este sábado a un hombre acusado de abuso sexual producto de una denuncia realizada en el mes de noviembre de 2025.

Los procedimientos se realizaron en dos domicilios del barrio Harding Green ya que el sospechoso alternaba su residencia entre ambos. Las tareas investigativas llegaron a determinar dos locaciones entre las que este hombre de 55 años alternaba para evadir a las fuerzas de seguridad.

Una vez determinada los domicilios específicos mediante una investigación prolongada, se realizaron los operativos logrando su detención. Este quedó a disposición de la justicia imputado de haber sometido sexualmente a la nieta de su ex pareja.

Interviene la UFIJ 4 DJBB.

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