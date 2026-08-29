Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 30 de agosto

El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona este domingo 30 de agosto una temperatura mínima de 9 grados centígrados y 22 de máxima.

En la mañana el tiempo será frío a templado. El viento tendrá intensidad de leve del Noroeste. La visibilidad será buena.

Por la tarde el tiempo se espera templado con soleados. El viento tendrá intensidad leve del sector Oeste rotando al Noreste y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.

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La noche será fresca con cielo parcialmente nublado, se estima para media noche una temperatura de 12 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Frío a fresco con soleados. Poco cambio de temperatura. Viento moderado a leve del Noroeste rotando al Sudeste. Temperatura 9/16.-

ZONA VENTANIA: Frío con soleados, templándose. Ascenso de la temperatura. Viento moderado en disminución a leve del Noroeste rotando al Noreste. Temperatura 6/19.-

GUAMINI: Frío a templado. Ascenso de la temperatura. Viento leve del sector Norte. Temperatura 7/21.-

VIEDMA Y PATAGONES: Frío con nubosidad variable a templado. Poco cambio de temperatura. Viento moderado del Noroeste. Temperatura 9/19.-

NEUQUEN: Frío a templado con nubosidad variable. Poco cambio de la temperatura. Viento leve en aumento a moderado del Noroeste. Temperatura 7/18.-