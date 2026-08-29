Realizaron allanamientos por extorsiones originadas desde la Unidad Penal de Saavedra

En el marco de una investigación realizada por la UFIJ N° 20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia, el Juzgado de Garantías N° 2, ordenó a una serie de allanamientos en Olavarría y Bahía Blanca tendientes a desbaratar una banda dedicada a estafar gente en Bahía Blanca y la zona.

La causa se inició por la denuncia de un hombre, en julio del presente año, quien refirió que durante 10 días estuvo siendo extorsionado por una supuesta denuncia de abuso sexual. Durante ese lapso de tiempo, realizó distintas transferencias de dinero por un total de 3.369.000 pesos.

La víctima aportó los datos de las cuentas a las cuales tuvo que enviar el dinero, lo que permitió iniciar las tareas investigativas, establecer el recorrido del dinero y su posterior distribución entre diversas personas.

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También, se pudo establecer que los teléfonos celulares -desde los cuales se extorsionaban al hombre- se encontraban dentro del Penal de Saavedra.

En algunas de las extorsiones que se llevaban a cabo, se utilizaban nombres de funcionarios judiciales y policiales, para generar mayor temor y credibilidad en la víctima.

Los allanamientos se realizaron en una vivienda de Olavarría, en San Lorenzo al 700 de Bahía Blanca y en la Unidad Penal N°19 de Saavedra.

En el hecho, se presume la participación de unas 5 personas cuyos teléfonos celulares se secuestraron en los procedimientos. Los peritos analizarán esos aparatos para obtener más elementos de prueba para la investigación.

