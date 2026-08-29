Un empresario argentino quedó en la mira en Perú por vínculos con Fujimori

Un empresario argentino quedó en el centro de la escena política en Perú tras salir a la luz detalles de un vínculo "íntimo" y secreto con la presidenta Keiko Fujimori, con quien se lo vio recientemente en un exclusivo spa.

Se trata de Damián Valenzuela Mayer, un inversor que viene desempeñándose como un estrecho colaborador de la jefa de Estado y que, según investigaciones del semanario Hildebrandt en sus Trece, mantuvo encuentros reservados con la mandataria sin que estos figuraran en la agenda pública oficial.

La difusión de las imágenes y de los ingresos por accesos privados encendió la polémica en Lima, donde sectores de la oposición y de la prensa cuestionan la falta de transparencia y la influencia de actores privados extranjeros en el entorno del Ejecutivo.

Frente al revuelo generado por las publicaciones periodísticas, la propia Fujimori tuvo que salir a dar explicaciones públicas para intentar aplacar los cuestionamientos. "Quiero confirmar que el día 11 de julio, efectivamente, antes de que yo asumiera la presidencia, acudí a la peluquería Tomyko", argumentó la mandataria respecto de la visita al establecimiento, intentando desligar el hecho de sus funciones estatales.

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Asimismo, ante las especulaciones sobre la naturaleza de la relación, la jefa de Estado desestimó las versiones al señalar: "Hace tiempo me inventan relaciones, cuatro, cinco relaciones", y remarcó que su único compromiso institucional es "con el Perú".

El Gabinete peruano debió salir a respaldar la presencia del hombre de negocios en el entorno de Fuerza Popular. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, confirmó que el inversor participó activamente en la campaña presidencial, aunque el Ejecutivo aún no precisó si ocupa un cargo formal, si percibe una remuneración o bajo qué condición asistió a los actos oficiales.

En tanto, la defensa legal de Valenzuela Mayer difundió una carta en la que sostuvo que su cliente no cuenta con condenas judiciales, afirmando que "ninguno de los procedimientos judiciales citados en el semanario corresponde a un proceso de naturaleza penal".

Pese a las aclaraciones oficiales, en el ámbito político peruano persisten las dudas sobre el rol real y los intereses del empresario argentino en las decisiones del nuevo Gobierno.