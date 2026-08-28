Crece el porcentaje de jugadores que murieron por enfermedades cerebrales en la NFL

El número de jugadores de la liga profesional de fútbol americano estadounidense (NFL) que está muriendo a causa de la encefalopatía traumática crónica (ETC), una enfermedad cerebral degenerativa que sólo puede detectarse después de la muerte, está creciendo, según nuevos estudios.

Así, un trabajo publicado en la prestigiosa revista 'British Medical Journal' recoge que al menos uno de cada cuatro jugadores que fallecieron en la liga entre 2016 y 2021 padecía esta enfermedad.

Daniel Daneshvar, profesor asociado de la Facultad de Medicina de Harvard y autor principal del estudio, apuntó que "nosotros y otros investigadores hemos demostrado que, entre los jugadores de la NFL en particular, la tasa de mortalidad por enfermedades neurodegenerativas es aproximadamente cuatro veces mayor que la de la población general".

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Durante el periodo estudiado, fallecieron 878 exjugadores, de los cuales 235 donaron sus cerebros para la investigación. Se concluyó que 215 padecían encefalopatía traumática crónica (CTE), lo que significa que al menos el 24,5 % de los jugadores fallecidos durante este periodo padecían CTE.

En los últimos años, las familias de exdeportistas de disciplinas como el rugby, el fútbol americano o el hockey hielo que han fallecido deciden donar su cerebro para el estudio de esta enfermedad. Recientemente lo hizo la hija del exjugador de la NHL Claude Lemieux, que murió a los 60 años.

De hecho, muchos de estos deportes han introducido cambios en las normativas para proteger a los jugadores tras sufrir una conmoción cerebral durante los encuentros, reglas que incluyen no volver al terreno de juego hasta ser evaluado o los periodos de recuperación que se alargan y que son supervisados por los médicos de forma exhaustiva. (Fuente: Marca).