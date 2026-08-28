Bombazo en la Premier: Enzo Fernández será refuerzo del Manchester City

La novela de Enzo Fernández está cerca de llegar a su fin. Las partes llegaron a un acuerdo y será refuerzo del Manchester City en una nueva transferencia megamillonaria. Finalmente no será compañero de Dibu Martínez, que se muda a los Blues.

El mediocampista de la Selección Argentina no estuvo a disposición de Xabi Alonso para el encuentro ante el Luton Town, por la segunda ronda de la Carabao Cup. Su venta es inminente.

Enzo -de 25 años- volverá a protagonizar un nuevo fichaje megamillonario. Según le informaron a TyC Sports, los Citizens pagarán cerca de 140 millones de euros: firmará un contrato hasta 2032, con la opción de estirar por una temporada más.

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El mediocampista argentino manteníauna relación tirante con los hinchas en este 2026: fue cuestionado por reconocer que le gustaba "mucho Madrid" (lo que en Londres tomaron como un guiño al Real Madrid) y, durante el Mundial 2026, también por su picante festejo con Topo Gigio en su golazo a Inglaterra en la semifinales.

Entre sus tres transferencias (que involucraron a River, Benfica, Chelsea y ahora al City) en su corta carrera, ya movió ¡279 millones de euros!

Hace pocas semanas, en medio del interés de Manchester City, los hinchas lo abuchearon en un amistoso con Real Sociedad. También lo provocaron con una bandera asignada por la corona británica al territorio de las Islas Malvinas tras su ocupación ilegal.

En este contexto, finalmente deja el Chelsea tras tres años y medio. En los Blues, llegó a ser capitán y ganó dos títulos: la Conference League 2025 y el Mundial de Clubes 2025 (al vencer al PSG en la final). Ahora, se mudará al Manchester City y se reencontrará con Enzo Maresca.

Enzo Fernández es uno de los bombazos de los Citizens en este mercado de pases para intentar reemplazar a Rodri, su gran estrella. Antes, compraron a Ayyoub Bouaddi, joven crack marroquí del Lille, a cambio de 100 millones de euros.

El mediocampista de la Selección Argentina vuelve a protagonizar una venta megamillonaria. Entre sus tres transferencias (que involucraron a River, Benfica, Chelsea y ahora al City) en su corta carrera, ya movió ¡279 millones de euros! Que se desglosan de la siguiente manera: 18 millones cuando pasó de River a Benfica, 121 millones del Benfica al Chelsea y ahora 140 millones de euros del Chelsea al Manchester City.