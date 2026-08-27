Lionel Messi tiene nuevo DT y es otro argentino con pasado en la selección

Comienza una nueva era en el Inter Miami de Lionel Messi. Según informó el periodista Fabrizio Romano en la red social X, Cristian “Kily” González llegó a un acuerdo para ser el entrenador de las “Garzas” en reemplazo de Guillermo Hoyos, a falta del anuncio oficial.

El exentrenador de Platense, Rosario Central y Unión no dirige desde octubre de 2025, cuando concluyó su último paso por el Calamar tras haber dirigido 14 encuentros. Ahora, arribará con el objetivo de mejorar el rendimiento de un equipo que no pudo cumplir sus metas en lo que va de la temporada.

El conjunto rosa atravesaba un ciclo interino bajo el mando de Hoyos, que cosechó nueve victorias, tres empates y cinco derrotas en sus primeros 17 encuentros como entrenador del Inter Miami. En ese lapso, el equipo quedó eliminado en la Leagues Cup.

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La relación entre Lionel Messi y Cristian “Kily” González es un cruce generacional clave en los inicios de Leo con la Selección argentina. Aunque pertenecían a camadas diferentes, el Kily, uno de los referentes del ciclo de Marcelo Bielsa y José Pékerman, cumplió un rol paternal para contener a Messi cuando apenas daba sus primeros pasos en la Albiceleste.

El hito fundamental entre ambos ocurrió el 17 de agosto de 2005 en un amistoso contra Hungría. Messi ingresó a los 18 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Lisandro López, pero apenas 47 segundos después fue expulsado de forma insólita por el árbitro Markus Merk tras un forcejeo con Vilmos Vanczák.

Al llegar desconsolado y llorando al vestuario, fue el Kily González quien se le acercó para contenerlo y dejarle una frase que Leo jamás olvidó.

“Tranquilo, que a mí me pasó lo mismo y después jugué un montón de años en la Selección", le dijo el ahora flamante DT de Inter.

Messi recordó ese gesto años más tarde en distintas entrevistas, remarcando cómo esa contención de uno de los referentes del plantel le devolvió la calma en su momento más desgarrador con la camiseta nacional.

“El Kily en ese momento fue muy cariñoso, se me pegó a mi, me cuidó. Él y todos pero me acuerdo en especial las palabras de él”, contó Leo tiempo después.

Más allá del campo de juego, el vínculo quedó marcado por la pertenencia compartida al fútbol rosarino y el respeto mutuo que mantuvieron con los años. (Fuente: TN).