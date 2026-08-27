Directo al Puskas: marcó un gol de taco en un torneo regional y el video se hizo viral

Una definición difícil de imaginar convirtió a Ramiro Peralta en el fútbol sanjuanino. El jugador de Juventud Zondina marcó un extraordinario tanto de taco frente a Atenas, en La Rinconada, y la acción no tardó en trascender los límites de la competencia local.

La maniobra tuvo todos los condimentos para llamar la atención. Ubicado dentro del área y de espaldas al arco, controló con el pecho una pelota que llegó por arriba y, antes de que tocara el piso, resolvió la jugada de una manera inesperada. Con el balón todavía en el aire, sacó un taco a gran altura que sorprendió por completo a la defensa y al arquero. El remate tomó una trayectoria perfecta y terminó metiéndose cerca del ángulo, sin darle posibilidades al guardameta.

La reacción estuvo a la altura de semejante conquista. El atacante salió corriendo, se quitó la camiseta y la revoleó antes de terminar arrodillado sobre la cancha, en medio de un festejo cargado de emoción por lo que acababa de conseguir.

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Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y generaron repercusión por la dificultad técnica de la acción. Entre los comentarios apareció incluso un pedido ambicioso: que la espectacular conversión sea considerada para el Premio Puskás que entrega la FIFA.