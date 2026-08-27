Noche de eclipse: desde qué hora se podrá ver la "Luna de Sangre" en el cielo argentino

El cielo ofrecerá en las próximas horas uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. La Luna entrará casi por completo en la sombra de la Tierra y tendrá tonalidades rojizas, anaranjadas o cobrizas durante el momento de mayor oscuridad.

La llamada Luna de Sangre podrá observarse de principio a fin desde todo el país, siempre que las nubes no tapen el cielo. Aunque técnicamente será un eclipse parcial, la sombra terrestre cubrirá cerca del 93% del diámetro lunar y alrededor del 96% de su superficie visible.

El fenómeno no exigirá telescopios, anteojos ni filtros especiales. A diferencia de un eclipse solar, mirar directamente la Luna no provoca daños en los ojos y cualquier persona podrá seguir el avance de la sombra desde una terraza, una plaza o la vereda.

A qué hora comienza en Argentina

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La primera etapa comenzará este jueves 27 de agosto a las 22.24 horas, cuando la Luna ingrese en la penumbra terrestre. Durante esos minutos iniciales, la pérdida de brillo será tan leve que podría resultar difícil de advertir a simple vista.

La fase más atractiva arrancará alrededor de las 23.33 horas, con el ingreso del satélite en la umbra, la zona más oscura de la sombra proyectada por la Tierra. Desde ese momento comenzará a notarse cómo una porción cada vez mayor del disco lunar queda cubierta.

El punto máximo de la Luna de Sangre llegará a la 1.13 de la madrugada del viernes 28. La ocultación será cercana al 93% en Buenos Aires y alcanzará un porcentaje todavía mayor en algunas ciudades del sur argentino. Después del máximo, la Luna comenzará a salir lentamente de la umbra. La fase parcial terminará aproximadamente a las 2.52 y el fenómeno concluirá por completo cerca de las 4.02.

Todo el eclipse durará alrededor de cinco horas y 38 minutos. Si se excluyen las etapas penumbrales, mucho menos perceptibles, el tramo principal se extenderá durante tres horas y 18 minutos.

Por qué se verá de color rojo

El eclipse ocurrirá cuando el Sol, la Tierra y la Luna queden alineados. Nuestro planeta se ubicará en el medio y bloqueará gran parte de la iluminación que normalmente recibe el satélite.

La Luna no desaparecerá por completo porque una porción de la luz solar atravesará la atmósfera terrestre antes de alcanzarla. En ese recorrido, los colores azules y violetas se dispersarán con mayor facilidad, y los tonos rojos y anaranjados conseguirán llegar hasta la superficie lunar.

“Parte de la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la Luna”, explicó el Planetario Galileo Galilei al describir el proceso que producirá la coloración.

El nombre Luna de Sangre suele utilizarse para los eclipses totales, pero también se aplica popularmente a fenómenos parciales tan profundos como el de esta madrugada.

Dónde observarla y qué se necesita

El fenómeno podrá verse sin ninguna protección ocular. “Los eclipses de Luna no representan ningún daño para la vista del ser humano”, aseguró Adrián González, divulgador científico del Planetario porteño.

Los binoculares permitirán distinguir con mayor precisión la frontera entre las zonas iluminadas y oscurecidas. Un telescopio básico mostrará los cráteres y relieves a medida que la sombra terrestre avance sobre ellos, aunque ninguno de estos instrumentos será indispensable. (LM Neuquén)