Elon Musk puso fecha al fin de los celulares tal como los conocemos

Los nuevos dispositivos implicarán una revolución estructural en el procesamiento de datos

El empresario Elon Musk anticipó que los celulares, tal como los conocemos hoy, quedarán completamente obsoletos en poco tiempo, como consecuencia del avance vertiginoso de la inteligencia artificial (IA).

En diálogo con el podcast The Joe Rogan Experience el pasado martes, el magnate fijó la fecha para la desaparición definitiva de estos dispositivos.

¿Cuándo quedarán obsoletos los celulares?

El fundador de Tesla, Neuralink y xAI aseguró que los smartphones actuales cambiarán radicalmente para 2030 y 2031 y que habrá una nueva generación de dispositivos.

En ese sentido, según indicó, la sociedad dejará de interactuar con pantallas llenas de aplicaciones, mientras que los nuevos dispositivos no consistirán en un nuevo diseño físico del hardware, sino que implicarán una revolución estructural en el procesamiento de datos.

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¿Cómo serán los nuevos dispositivos?

Según Musk, el equipo que reemplazará al celular no tendrá un sistema operativo tradicional, sino que consistirá en un "nodo periférico para la inferencia de IA con conexiones inalámbricas".

Además, el dispositivo tendría una función física mucho más sencilla: tendría pantalla y sonido, pero dejaría de tener la capacidad de procesamiento autónoma como los celulares actuales.

En ese sentido, el celular del futuro serviría solamente como interfaz de entrada y salida para el usuario, y estaría más dedicado a mostrar imágenes y reproducir sonido, mientras que el procesamiento pesado y la personalización se realizarán en servidores remotos equipados con IA.

"La IA en el servidor se comunicará con la IA en tu dispositivo y generará video en tiempo real de cualquier cosa que puedas imaginar", explicó el magnate tecnológico. (NA)