A los 83 años, murió Ruben Rada, el legendario músico y cantautor uruguayo
El artista estaba internado desde hacía algunas semanas. Tenía previsto dos shows en octubre.
Falleció el legendario músico y cantautor uruguayo Ruben Rada, quien había sido internado hace algunas semanas. Rada padecía complejo cuadro de salud, que se agravó en las últimas horas, según informó el portal Montevideo.
El artista ya había sido hospitalizado en 2015 para realizarse una angioplastia coronaria. Posteriormente, en 2017, pasó por una hospitalización de tres días a causa de un pico de presión.
Rada, de 83 años, se encontraba plenamente activo y hace apenas días había lanzado"¿Quién va a cantar?", un nuevo ciclo de encuentros musicales que reúne a artistas de distintos géneros y que se transmite vía YouTube.
Para octubre tenía previsto dos shows por el reencuentro de la emblemática banda Tótem, que surgió a comienzos de los 70. (Montevideo Portal)