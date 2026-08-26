Un hombre falleció mientras conducía por Sixto Laspiur al 800
La víctima manejaba una camioneta Ford Ranger. Los socorristas debieron romper una ventanilla para abrir el vehículo.
Un hombre mayor de edad falleció esta mañana mientras conducía un vehículo y según la información policial se trató de un deceso por causas naturales.
El hecho se produjo esta mañana, sobre las 9, en Sixto Laspiur al 800, casi al llegar a la esquina de Bravard.
Fue protagonizado por el conductor de una camioneta Ford Ranger DC 4x2, patente LZP 683, modelo 2012.
El hombre fue identificado, aunque por el momento no se dio a conocer su nombre porque todavía no contactaron a todos los familiares.
Al dar aviso al 911, efectivos de la Policía Local, así como personal de Defensa Civil y una ambulancia del servicio Siempre, se presentaron en el lugar y confirmaron que dentro del habitáculo el chofer estaba desvanecido.
Para retirar al hombre en principio debieron romper la ventanilla del acompañante y luego confirmaron su fallecimiento.
El operativo en el lugar se extendió por varias horas, incluso hasta pasado el mediodía.