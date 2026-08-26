Un hombre falleció mientras conducía por Sixto Laspiur al 800

Un hombre mayor de edad falleció esta mañana mientras conducía un vehículo y según la información policial se trató de un deceso por causas naturales.

El hecho se produjo esta mañana, sobre las 9, en Sixto Laspiur al 800, casi al llegar a la esquina de Bravard.

Fue protagonizado por el conductor de una camioneta Ford Ranger DC 4x2, patente LZP 683, modelo 2012.

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El hombre fue identificado, aunque por el momento no se dio a conocer su nombre porque todavía no contactaron a todos los familiares.

Al dar aviso al 911, efectivos de la Policía Local, así como personal de Defensa Civil y una ambulancia del servicio Siempre, se presentaron en el lugar y confirmaron que dentro del habitáculo el chofer estaba desvanecido.

Para retirar al hombre en principio debieron romper la ventanilla del acompañante y luego confirmaron su fallecimiento.

El operativo en el lugar se extendió por varias horas, incluso hasta pasado el mediodía.