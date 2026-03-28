Selección: los suplentes le ganaron 1 a 0 al Sub 20

Los jugadores de la Selección Argentina que vieron poca acción ante Mauritania vencieron 1-0 al combinado Sub 20 de Diego Placente esta mañana, mientras el resto hizo tareas regenerativas.

Después de lo que fue la deslucida victoria por 2-1 ante Mauritania, la Selección Argentina continuó esta mañana con sus entrenamientos en Ezeiza.

Los futbolistas que no vieron acción ante los africanos se enfrentaron a la Sub 20 en un amistoso que terminó 1-0 en favor de la Mayor.

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En ese duelo, la Mayor se quedó con la victoria por 1-0 gracias a un gol de José Manuel López, quien sigue sumando puntos en la pelea por meterse en la lista definitiva del Mundial.

El equipo de Lionel Scaloni formó con Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Gianluca Prestianni, López y Nicolás Paz. Después, ingresaron Juan Musso, Gabriel Rojas, Tomás Palacios, Máximo Perrone, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone.

El plantel tendrá descanso mañana domingo y el lunes el cuerpo técnico los esperará para almorzar, volver a entrenar y ya quedar concentrados para el duelo ante Zambia, el martes, en La Bombonera.

Ese partido --20.15-- representará el último en suelo argentino, antes de partir a los Estados Unidos para la concentración previa al Mundial.