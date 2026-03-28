Bahía Blanca | Sabado, 28 de marzo

31.7°

Bahía Blanca | Sabado, 28 de marzo

31.7°

Bahía Blanca | Sabado, 28 de marzo

31.7°
Fútbol.

Selección: los suplentes le ganaron 1 a 0 al Sub 20

José López marcó el gol de la mayor. 

Foto: Selección Argentina.

Los jugadores de la Selección Argentina que vieron poca acción ante Mauritania vencieron 1-0 al combinado Sub 20 de Diego Placente esta mañana, mientras el resto hizo tareas regenerativas.

Después de lo que fue la deslucida victoria por 2-1 ante Mauritania, la Selección Argentina continuó esta mañana con sus entrenamientos en Ezeiza.

Los futbolistas que no vieron acción ante los africanos se enfrentaron a la Sub 20 en un amistoso que terminó 1-0 en favor de la Mayor.

En ese duelo, la Mayor se quedó con la victoria por 1-0 gracias a un gol de José Manuel López, quien sigue sumando puntos en la pelea por meterse en la lista definitiva del Mundial.

El equipo de Lionel Scaloni formó con Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Gianluca Prestianni, López y Nicolás Paz. Después, ingresaron Juan Musso, Gabriel Rojas, Tomás Palacios, Máximo Perrone, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone.

El plantel tendrá descanso mañana domingo y el lunes el cuerpo técnico los esperará para almorzar, volver a entrenar y ya quedar concentrados para el duelo ante Zambia, el martes, en La Bombonera.

Ese partido --20.15-- representará el último en suelo argentino, antes de partir a los Estados Unidos para la concentración previa al Mundial.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE