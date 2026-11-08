Monte Hermoso: el programa Habitar, camino a entregar casi 170 terrenos

Decenas de viviendas ya se encuentran en plena etapa de construcción. Fotos: Prensa Monte Hermoso

Monte Hermoso dio inicio a la cuarta etapa del exitoso Programa Municipal de Lotes para Vivienda Única Habitar MH, gracias al cual 116 familias del balneario ya pudieron acceder a un lote e iniciar el camino hacia la casa propia.

En esta nueva fase se preadjudicarán 50 terrenos. El sorteo se efectuará entre las más de 125 familias que se anotaron entre el 22 y el 26 de octubre pasado, y que fueron entrevistadas durante los últimos días por el personal de la secretaría de Desarrollo Humano y Social.

Al día de hoy, ya se registran más de 125 inscriptos que completaron la presentación de la documentación requerida y realizaron su correspondiente entrevista personalizada.

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El programa Habitar MH fue lanzado por el intendente Hernán Arranz en el marco del 46° aniversario de Monte Hermoso, celebrado el 1 de abril del año pasado. Está destinado a resolver uno de los problemas más acuciantes que padecen hoy miles de familias de todo el país: la falta de acceso a la tierra y la vivienda propia.

La primera etapa tuvo 79 beneficiarios; la segunda, 29; y, la tercera, 8 (en este caso, familias con integrantes con Certificado Único de Discapacidad).

El programa adjudicará, en sus sucesivas etapas, casi 300 terrenos ubicados en el barrio Dufaur, sector donde se inició y avanzó -hasta quedar trunco por falta de financiamiento- el Plan Nacional de Suelo.

Para ser adjudicatario de un lote, cada vecina o vecino solicitante debe certificar 10 años de residencia mínima en el balneario, contar con fondos para efectuar un desembolso inicial (que hoy ronda los 6 millones de pesos) y la capacidad económica necesaria para iniciar la construcción de su propia vivienda y culminarla en dos años.

El programa estipula que, una vez adjudicado el lote, la familia beneficiaria aporte al Fondo de Infraestructura, que se utiliza para instalar en el barrio los servicios que falten.

Tras el período de inscripción y entrevistas, una mesa de evaluación califica y selecciona a las y los postulantes. Luego, se les ofrece a los adjudicatarios dos modelos de vivienda a construir, aunque también pueden proponer por su cuenta proyectos superadores o viviendas semi-industrializadas e industrializadas.

Las obras se deben ejecutar en tres etapas, a lo largo de 24 meses. La primera contempla la nivelación y preparación del suelo hasta el encadenado; la segunda, el avance de la obra hasta la colocación de techo, aberturas e instalaciones; y, la tercera, las terminaciones y revestimientos finales.

Agua para Sauce Grande

El Concejo Deliberante de Monte Hermoso también aprobó la ordenanza que adjudica la obra de agua corriente para el balneario Sauce Grande a la Cooperativa Telefónica y Otros Servicios.

La obra se llevará a cabo bajo el régimen de ejecución por consorcios o cooperativas de vecinos, y fue declarada “de utilidad pública y pago obligatorio” para los 5.100 propietarios beneficiados por el proyecto.

La obra tiene un presupuesto inicial superior a los 8.100 millones de pesos. Estará dividida en dos etapas, con un plazo de ejecución de 12 meses cada una.

La primera contemplará el tendido del acueducto principal que llevará el agua potabilizada desde la planta de Monte Hermoso hasta el ingreso a Sauce Grande (tendrá unos 5 kilómetros de extensión) y la construcción de una cisterna de reserva de un millón de litros, ubicada en el lote 1 del desarrollo urbano.

La inversión en esta etapa superará los 3.603 millones de pesos (a valores de mayo pasado).

La segunda fase contempla el desarrollo de la red de distribución domiciliaria, que se hará en forma progresiva de este a oeste, con unos 10 kilómetros de cañerías. Demandará una inversión superior a los 4.532 millones de pesos.

Las etapas se abonarán una vez que estén terminadas, se indicó.

Los propietarios de lotes con edificaciones tendrán que abonar 2.612.044,81 pesos, mientras que los dueños de terrenos baldíos deberán pagar 736.439,79 pesos.

Una vez notificada la liquidación de la obra, los contribuyentes tendrán 30 días corridos para optar por los siguientes planes de pago:

1) Al contado, lo que incluirá una bonificación del 8% (con un 2% adicional para asociados a la cooperativa con más de un año de antigüedad).

2) Con tarjeta de crédito: en hasta 18 cuotas fijas.

3) Por plan por convenio: en hasta 12 cuotas mensuales y consecutivas, con tasa de interés calculada según la tasa ofrecida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para el plazo fijo digital a 30 días.

Desde la comuna se señaló que se contemplarán “facilidades y atenciones diferenciales por motivos sociales”, destinadas a vecinos que no estén en condiciones de abonar los montos consignados.