Ricardo Marino: “En poco tiempo la falta de agua será historia en Stroeder”

El intendente Ricardo Marino, durante una reciente recorrida por la obra del nuevo acueducto. Fotos: Prensa Patagones

Javier Cambarieri / Agencia Patagones



El intendente de Patagones, Ricardo Marino, destacó que “es inminente” el inicio de una de las obras más esperadas y reclamadas en el distrito: la ampliación y mejora de la planta potabilizadora de agua de Villalonga, que abastece a esa localidad y a Stroeder.

“En el marco de este nuevo aniversario, quiero destacar que a corto plazo se van a estar concretando las obras previstas, que tienen un costo superior a los 1.200 millones de pesos. Ya llegaron a nuestro distrito los filtros y módulos de potabilización, por lo que en breve arrancarán los trabajos”, dijo.

“En paralelo, estamos continuando el acueducto de 5 kilómetros que llevan agua desde los pozos de Stroeder hacia la cisterna de esa localidad. Con estas dos obras creemos que se resolverá un problema que alguna vez creímos eterno”, enfatizó el jefe comunal.

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La intervención contempla la instalación de cañería de PVC de 110 milímetros, junto con la incorporación de dos bombas, infraestructura que permitirá reforzar el sistema de provisión y mejorar el abastecimiento de agua potable para la comunidad.

El acto oficial por el 113° aniversario de Stroeder, será el próximo miércoles 11, desde las 10, en el salón cooperadora de la Escuela Primaria N° 9.

Los trabajos son ejecutados por Aguas Bonaerenses SA (ABSA), con personal y recursos propios, e incluyen la vinculación del sistema de bombeo con la cisterna existente.

Marino enfatizó que la obra "representa un paso fundamental para mejorar un servicio esencial y dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos de Stroeder".

Mencionó además que el proyecto se concretó por decisión “del propio gobernador Axel Kicillof y el ministro de Obras y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis”, a quienes agradeció por su compromiso con el distrito.

“Seguimos sufriendo el recorte de recursos provenientes de la Nación, que castiga a la Provincia y afecta a la coparticipación que recibimos los municipios, pero la vocación del municipio y la Provincia por llevar adelante proyectos que mejoren la calidad de vida de los vecinos sigue presente”, subrayó.

En el plano local, Marino destacó que el municipio sigue dando continuidad a las obras en marcha, pero sin descuidar nuevos proyectos, entre los cuales citó el piso del salón de la cooperadora de la Escuela Nº 9.

“Hay un gran trabajo en equipo con la delegada, la comisión de festejos, instituciones intermedias y vecinos. Tenemos motivos para tener un gran festejo”, añadió.

Por su parte, Lorena Spasiuk, delegada de la localidad expresó su alegría por la llegada de un nuevo aniversario en un año que ellos encuentran con un buen panorama climático, clave en una zona que depende mucho del sector agropecuario.

“Al ser un pueblo que depende mucho del campo, al llover se pueden tener más fuentes de trabajo. Lo que no escapa a la situación de crisis que se vive en el país que nada alcanza; pero bueno, se ven más tareas agropecuarias y también de limpiezas de terrenos en la localidad y es una ayuda importante para muchos vecinos”, destacó.

Al mismo tiempo indicó que están con todos los preparativos para dejar embellecida la localidad, esperando los festejos, “parece una contradicción, pero con la lluvia esta toda la localidad verde, pero al mismo tiempo tenemos que acentuar los trabajos, porque se cortan los espacios verdes y a los pocos días debemos repasarlos, pero lo más lindo es la imagen que hace mucho no se ve”.

Respecto de la situación social de lo localidad, Spasiuk sostuvo que el año “estuvo un poco más tranquilo, en lo hace a la asistencia para los sectores mas vulnerables. El hecho de un año llovedor hace que surgen algunas tareas y los vecinos puedan tener algún trabajo”, reiteró.

“En materia de obras, continuamos con tareas de reparaciones en el edificio de la Delegación, las cuales venimos haciendo desde hace un tiempo.

También se está poniendo en valor el Cementerio y ya tenemos juegos nuevos para la plaza central”, enfatizó.

Al mismo tiempo hay trabajos en el área de Educación, con tareas en la EP N° 7, se licitó el piso para la Cooperadora de la EP N° 9 y en le Jardín de Infantes N° 902, se pusieron juegos para los chicos.