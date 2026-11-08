Un clásico de la noche busca dueño y otro centro comercial que se viene

.--Hola Juan. No era necesario que viniera al Papa a la Argentina para que le pidan el milagro de cortar la racha nefasta que atraviesan hace ya bastante tiempo.

--Arrancaste con todo. Como se ve que ustedes están bastante dulces.

--Todavía falta mucho camino por desandar, como dice el Vasco.

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--Dejemos de lado las chicanas y comencemos con lo nuestro.

--Dale. Recordarás que te vengo anticipando algunos movimientos comerciales en el Paseo Hub Norte, el antiguo Paseo del Sol. Bueno, parece que la cosa sigue tomando forma.

--¿Qué tenemos esta vez?

--Se confirmó otro emprendimiento que se sumará al complejo. Estará en el sector del estacionamiento propiamente dicho, donde se instalará un lavadero de autos con tecnología para que opere prácticamente en forma automática.

--¿La fecha de inauguración oficial de todo el Paseo sigue siendo el 5 de marzo?

--Tal cual. Y ya que estamos este tipo de acontecimientos, tengo otro fresquito, esta vez del mercado inmobiliario y a muy pocas cuadras del centro.

--Soy todo oídos.

--En Brown al 500 se acaba de concretar la venta de un importante salón comercial que estaba dividido en dos locales.

--¿Y quién puso los ojos en esa propiedad?

--Un grupo inversor, aunque por ahora no tengo demasiados detalles sobre el monto de la operación ni sobre los planes que tienen. Sé que pertenecía a una familia marplatense, que conserva la empresa de neumáticos que funciona justo al lado.

--Si no me falla la memoria, hasta hace poco, en uno de los espacios funcionó una firma de logística y en el otro estuvo la distribuidora Puertas del Sur con un punto de venta. Y si vamos más atrás en el tiempo, cuando todo el lugar estaba unificado, hace más de 40 años, también tuvo allí su sede Transportes Ceferino.

--Prometo volver sobre el tema en los próximos fines de semana, cuando consiga algunos detalles más.

--Dale. La semana pasada estuvimos hablando de la actividad inmobiliaria que se viene en Bahía, especialmente por las grandes inversiones que se avecinan en el Polo Petroquímico. Pero hay otra cara del mercado que merece atención: la de los alquileres.

--Me interesa.

--La Cámara Inmobiliaria de nuestra ciudad se reunió la semana pasada en su sede para analizar el presente y encontró un escenario con muchísima oferta de departamentos y una demanda bastante baja.

--Pensar que hasta no hace mucho conseguir un departamento era casi una competencia de velocidad.

--Tal cual. Se terminó aquella postal de un inmueble que salía publicado y, a las pocas horas, tenía una fila de interesados esperando para alquilarlo. Ahora hay más opciones disponibles y eso también se refleja en los precios: en muchos casos bajaron y en otros se mantuvieron sin aumentos.

--Entonces, por una vez, parece que el mercado les está dando un respiro a los inquilinos.

--Puede ser una buena noticia para los estudiantes que próximamente llegarán a Bahía Blanca para buscar alojamiento. Van a encontrar un panorama bastante más favorable que el de otros años.

--¿Y cuánto puede durar esta situación?

--Ahí está el otro tema interesante. Desde la Cámara estiman que las obras que se vienen podrían generar un aumento de la demanda en un futuro no muy lejano.

--O sea que hoy hay departamentos disponibles y precios más tranquilos, pero si empiezan a llegar trabajadores y profesionales por los grandes proyectos, el escenario podría cambiar.

--Justamente. Por ahora, los inquilinos tienen la sartén por el mango. Pero con las inversiones que se anuncian, quizás no sea cuestión de esperar demasiado para que el mercado vuelva a moverse.

--¿Sabés que La Coope está por pasar una barrera importante?

--¿Cuál? ¿La de los precios cuidados?

--No, José Luis. La de las sucursales. Con las inauguraciones previstas antes de fin de año, va a superar los 160 locales.

--Parece que no hay crisis que le ponga freno a la expansión.

--Y hay dos perlitas importantes. Una es en Tres Arroyos, donde después de varios meses de negociaciones llegaron a un acuerdo con la Cooperativa Agraria para hacerse cargo del supermercado de mil metros cuadrados que funciona en su sede central, sobre la avenida San Martín 1050.

--¿Y los empleados?

--Ahí está uno de los puntos destacados del acuerdo: se garantiza la continuidad de todos los puestos de trabajo y, a medida que la operación se consolide, hasta podrían generarse nuevas oportunidades laborales.

--Bien. ¿Cuándo abren?

--Primero habrá que esperar. El local cerrará temporalmente para realizar reformas integrales y renovar el equipamiento. La idea es reabrirlo a mediados de diciembre, ya con el sello operativo de La Coope.

--¿Y la otra novedad?

--Viene desde Río Negro, ya que desembarca en San Antonio Oeste, con otro local de dimensiones similares al de Tres Arroyos y marcará la llegada de la cooperativa a la 15ª ciudad rionegrina.

--Parece que están mirando bastante más allá de Bahía.

--Y no llegan solamente con góndolas. Ya organizaron una ronda de negocios junto al municipio y productores de la zona para incorporar mercadería regional: aceite de oliva, conservas, productos del mar congelados, blends de té y alfajores, entre otros.

--Pedí otro café. Mientras te cuento que hay un clásico de la noche montehermoseña que está buscando comprador.

--Interesante. ¿Cuál de todos?

--El Álamo, aquel histórico boliche de Monte Hermoso, está en venta.

--¡Mirá vos! Ahí sí que hay recuerdos de varias generaciones.

--Y no es para menos. Durante los años 70 fue una de las confiterías bailables más exitosas del verano. Hasta tenía su propio sello de distinción: la elección de “La Alamísima”.

--¡Qué tiempos! Aunque después también tuvo su etapa como Gitanes, ¿no?

--Originalmente fue El Álamo, después pasó a llamarse Gitanes y finalmente recuperó su nombre. Por sus bandejas pasaron DJs como nuestros amigos Lucho Del Gobbo, Mauro Vegli y Guillermo Tapuerca, entre otros.

--Y también sobrevivió a un episodio complicado. A fines de septiembre de 2008 sufrió un incendio que destruyó el establecimiento. Pero lo reconstruyeron completamente y volvió a abrir sus puertas en diciembre, a tiempo para la temporada de verano.

--Me acuerdo de ese hecho. Está ubicado en Río Neuquén 200, sobre un terreno de 750 metros cuadrados, con 16 metros de frente y 50 de fondo.

--¿Y cuánto piden por semejante pedazo de historia?

--250 mil dólares.

--¡Caramba! Entonces puede aparecer alguien que quiera recuperar la noche del Álamo.

--O darle una nueva vida, con otro nombre, otra música y otra generación de bailarines. De todos modos, hay lugares que, por más que cambien de dueño o de nombre, nunca dejan de ser parte de la memoria de una ciudad.

--Ya que estamos hablando del rubro de la noche, tengo otro dato, pero en este caso en Bahía. Aunque, por ahora, parece que las luces de la pista tendrán que seguir apagadas.

--¿Qué pasó? ¿Hay otro boliche en venta?

--No, esta vez la historia viene por el lado de una habilitación. En la avenida Alem al 500, donde funciona una conocida cervecería de origen bahiense, solicitaron ampliar el permiso para desarrollar la actividad de “confitería bailable”.

--Alem ya es uno de los principales corredores gastronómicos de la ciudad. ¿Querían sumar también una pista de baile?

--Parece que esa era la intención, pero se encontraron con una respuesta negativa. El Departamento de Planeamiento Urbano evaluó el pedido y determinó que esa actividad resulta totalmente incompatible con la zonificación del lugar.

--Nos fuimos de tema, pero tengo un par de perlitas de Monte. La primera con un clásico de la playa que no la pasó nada bien con las últimas tormentas.

--¿De quién estamos hablando?

--Del parador Pelicanito, que fue uno de los más afectados por los temporales. La situación llevó a su propietario, el Gallego García, a buscar una alternativa para resurgir y, según pude averiguar, inició una unión empresarial que le permitirá cambiar de ubicación.

--¿Se muda entonces?

--Así es. La nueva casa será el Complejo del Sol y, si no hay modificaciones de último momento, el emprendimiento se llamará “La Pile, Bar de Playa”. La idea es mantener los mismos servicios que venía ofreciendo.

--Y ya que seguimos recorriendo las novedades comerciales de Monte Hermoso, ¿te acordás que hace un tiempo te conté que después de la última temporada había cerrado un comercio tradicional?

--¿Hablás de Nicolita? ¿Se arrepintió y vuelve?

--No se arrepintió, pero el local de Faro Recalada al 1200 tiene nuevo inquilino y nuevo destino.

--¿Y qué se viene?

--Un comercio con venta de pescados y mariscos. Así que el espacio tendrá una nueva propuesta, muy ligada a los productos del mar y al perfil turístico de Monte Hermoso.

--El otro día pasé por el edificio del Banco Nación, vi que la puerta estaba abierta y, como la curiosidad pudo más que la prudencia, me mandé.

--¿Te atendieron como a un cliente o te invitaron a retirarte?

--Un poco de las dos cosas. Antes de que gentilmente me pidieran que me fuera, alcancé a sacar algunas fotos que permiten ver cómo avanza la remodelación interior.

--¿Y qué encontraste? ¿Se empieza a ver la luz al final del túnel?

--Hay bastante movimiento. Incluso pude observar una importante estructura de andamios que ya está montada para comenzar con los trabajos de reparación del sector del vitral, ubicado debajo de la cúpula.

--Justamente uno de los sectores más emblemáticos del edificio.

--Desde el incendio que lo afectó por completo en julio de 2018, su recuperación ha sido una tarea de largo aliento. Ahora comenzó una etapa de adecuación interior que tiene un horizonte concreto: que la planta baja del edificio pueda estar operativa para principios de 2027.

--O sea que todavía falta, pero al menos ya se empiezan a ver los trabajos puertas adentro.

--Ese es el punto. Y esta vez no hizo falta esperar a que abrieran oficialmente: con una puerta entreabierta y un poco de curiosidad periodística pude conseguir algunas imágenes del avance. ¡Prometo no abusar de las visitas guiadas!

--No sé si habrás leído hace un par de semanas atrás un informe en “La Nueva” sobre 12 científicos e investigadores vinculados a la ciudad que durante 2026 volvieron a poner a Bahía Blanca en el mapa de la investigación nacional e internacional.

--Sí, lo recuerdo. ¿Qué tiene que ver con nosotros?

--Que te traje una novedad vinculada con la ciencia y la salud que tiene sello bahiense.

--A ver, contá.

--Un trabajo de investigación desarrollado en nuestra ciudad fue seleccionado para presentarse en la sesión de trabajos científicos distinguidos del Congreso Argentino de Cardiología, realizado hace pocos días.

--¿Y sobre qué trata?

--Se llama “Aplicación de un modelo de inteligencia artificial para la predicción de ateromatosis subclínica” y busca anticipar, mediante inteligencia artificial, la presencia de placas de grasa y colesterol en las arterias antes de que provoquen síntomas.

--Interesante. ¿Y cómo lo hacen?

--El equipo entrenó una red neuronal con 27 variables clínicas, demográficas y de laboratorio que se obtienen habitualmente en una consulta médica. Lo llamativo es que, sobre una muestra de 181 pacientes, el modelo alcanzó una precisión del 90%.

--O sea que podría ayudar a detectar riesgos sin necesidad de recurrir inicialmente a estudios complejos.

--Exactamente. La idea es acercar una herramienta predictiva al consultorio y facilitar la prevención cardiovascular. El proyecto fue impulsado por el doctor Fernando González Pardo, quien lo gestó a partir de una diplomatura en Inteligencia Artificial en la Fundación Favaloro, y contó con la participación de la Cátedra de Matemática de la UNS.

--¿Y ya está disponible para los médicos?

--Todavía no. La investigación se encuentra en etapa de validación, pero su presentación en un congreso nacional de esta relevancia representa un reconocimiento importante y abre perspectivas muy interesantes.

--Otro tema: éste vinculado con la seguridad en uno de los edificios de mayor circulación de Bahía Blanca: la Terminal de Ómnibus San Francisco de Asís.

--Imagino que, por la cantidad de pasajeros que entran y salen todos los días, necesita una buena vigilancia.

--Estás en lo cierto. El Municipio prepara una renovación importante del sistema de cámaras de seguridad, que además se integrará al Centro de Monitoreo. Se trata de una licitación privada que abrirá en pocos días, impulsada por la Subsecretaría de Protección Ciudadana.

--¿Y qué contempla el proyecto?

--La instalación de un sistema integral de videovigilancia que incluye nada menos que 40 cámaras de distintos tipos. Por ejemplo, habrá domos motorizados, que permiten girar y acercar imágenes a distancia; otros fijos antivandálicos; cámaras para lectura de patentes; panorámicas y otras destinadas a controlar sectores específicos.

--¿Es para sumar o para reemplazar las que ya están?

--Fundamentalmente, para renovar y ampliar la cobertura. Las actuales quedaron bastante antiguas y, según pude averiguar, más de la mitad no estaría funcionando en plenitud. Por eso, la intención es mejorar el control de los distintos espacios de la terminal y contar con imágenes de mayor calidad.

--Una inversión necesaria, entonces, en un lugar por donde circulan miles de personas, entre pasajeros, acompañantes, trabajadores y quienes van a buscar o dejar a alguien.

--De hecho, allí se resolvió uno de los casos policiales más resonantes de este año, cuando atraparon antes de subirse a un micro con destino a Mar del Plata a los tres boqueteros del asalto a la distribuidora Santarossa.

--Tengo una noticia de esas que no son gratas de brindar: otra empresa de renombre baja la persiana en Bahía.

--Apa. ¿De quién estamos hablando?

--De Naranja X, la ex Tarjeta Naranja, que anunció el cierre de la única sucursal que le quedaba aquí para el próximo 18 de noviembre. Y hay un detalle que no es menor: será el final de la atención presencial de la firma en nuestra ciudad.

--¿No tenía otra sucursal en el centro?

--Sí, en su momento llegó a tener dos. La decisión se enmarca en una reestructuración del modelo de negocios, profundizando su estrategia de atención digital, con cierres de sucursales y una menor presencia física en distintos puntos del país. Esta vez le tocó a Bahía Blanca.

--Pará, antes de irnos, tengo que volver sobre el tema del crecimiento comercial en la zona de la autovía Alfonsín, del que hablamos el domingo pasado.

--¿Qué pasó ahora? ¿Apareció otro complejo?

--¡Adivinaste! Y muy cerca del que te anticipé. A pocos metros del futuro Centro Newbery, se proyecta construir otro desarrollo comercial, que llevará el nombre de Centro Comercial Patagonia y también tendrá frente sobre la avenida Raúl Alfonsín.

--¡No me digas que vamos a tener dos centros comerciales prácticamente uno al lado del otro!

--Así parece. Este emprendimiento contempla la construcción de cuatro naves comerciales, con un total de 38 locales, distribuidos en unidades de distintas dimensiones.

--O sea que no están pensados solamente para pequeños comercios.

--La propuesta apunta a distintos rubros, franquicias y empresas que busquen instalarse en un sector que viene mostrando un crecimiento importante. En el diseño que me mandaron se contempla una calle interna, estacionamiento para clientes y un espacio independiente para carga y descarga.

--Veo que la apuesta es importante. ¿Y dónde estará exactamente?

--Sobre la autovía Alfonsín, con exposición directa desde la ruta y a menos de 100 metros de la futura estación de servicio Axion que proyecta levantar Marcelo Alonso.

--Parece que esa zona, en dirección al aeropuerto y frente al barrio Patagonia, está empezando a convertirse en un nuevo corredor comercial de la ciudad.

--¿Nos vamos?

--Antes que me olvide, agendá para el próximo viernes, la noche de las vinotecas, en su octava edición.

--Eso sí que me interesa.

--Participarán más de 600 vinotecas, wine bars y restaurantes de vino en todas las provincias argentinas. En Bahía son casi 20 las que se suman a la propuesta.

--Y el bus Turístico de la muni realizará, además, un recorrido que incluye algunas de las adheridas al evento y puntos históricos de la ciudad donde el vino fue protagonista.

--Ya que está el Papa en el país, saldá la cuenta con Tito, que sería un verdadero milagro...