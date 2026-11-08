Gran actuación de los jóvenes karatecas de Estudiantes en el Nacional de Neuquén

El Club Estudiantes tuvo una destacada actuación en el Torneo Nacional de Karate Do-Shotokan JKA 2026, desarrollado en la ciudad de Neuquén.

La delegación obtuvo importantes resultados deportivos, reflejo del trabajo, la preparación y el compromiso que vienen desarrollando los alumnos junto a su instructor, Matías Hernández.

Una de las grandes protagonistas fue Jazmín Relmo, quien consiguió tres primeros puestos, ya que se consagró campeona en kumite femenino y en kata femenino de 12 años, y campeona en kata por equipos de la misma categoría.

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También tuvo una excelente participación Isabella Boso, quien obtuvo el subcampeonato en kumite femenino de 12 años y se consagró campeona en kata por equipos de 12 años.

Por su parte, Ámbar Relmo consiguió el tercer puesto en kata por equipos de 9 y 10 años.

Además, se destacaron las actuaciones de Camilo Montaña y Valentino Relmo, quienes participaron por primera vez en un torneo nacional y sumaron una valiosa experiencia para su crecimiento deportivo.

El instructor Matías Hernández se encuentra al frente de la actividad en el Club Estudiantes desde marzo de 2025.

"El grupo viene desarrollando un proceso de crecimiento y preparación que ya había dado buenos resultados en la competencia nacional del año pasado y que en esta edición logró superarse", dijo Matías Hernández.

Los próximos desafíos

El calendario deportivo ya tiene nuevos objetivos y el próximo compromiso será el 29 de este mes en el Torneo Regional Alejandra Torreta, que se realizará en Bahía Blanca.

De cara a 2027, uno de los principales desafíos será el Curso de Instructores y Selectivo Nacional para integrar la Selección Argentina, previsto para los días 26, 27 y 28 de marzo en Buenos Aires.

Posteriormente, el equipo tendrá como objetivos el Torneo Nacional de Chaco, previsto para fines de agosto, y el Mundial de Japón, que se desarrollará del 22 al 24 de octubre de 2027.

La posibilidad de representar a la Argentina en una competencia internacional de karate en Japón no depende solamente de la preparación deportiva. También requiere una importante planificación económica por parte de los atletas y sus familias, que deben afrontar varios meses de entrenamiento, instancias selectivas y viajes.

El proceso comienza con una preparación que se extiende durante lo que resta del año y los meses de enero y febrero. En marzo, en Buenos Aires, se realiza el tradicional curso de instructores, instancia en la que también se lleva adelante el selectivo para definir quiénes integrarán la delegación.

Para llegar a esa evaluación, las familias deben hacerse cargo de los gastos de traslado, alojamiento, comidas y del propio curso. Una vez realizado el selectivo y confirmada la clasificación, los deportistas cuentan con un plazo de entre dos semanas y un mes para resolver si están en condiciones económicas de afrontar el viaje.

"Estamos hablando de unos 5.000 dólares por competidor". En el caso de los menores de edad, que necesariamente deben viajar acompañados por un adulto, el presupuesto asciende a unos 10.000 dólares entre ambos", dijo Hernández.

La Asociación de Escuelas de Shotokan Argentina contempla una ayuda de aproximadamente 1.000 dólares para los competidores, destinada al pasaje aéreo, que representa uno de los componentes más costosos del viaje. El resto debe ser cubierto por cada familia.

"Una vez que termina el selectivo y el chico queda seleccionado, la familia tiene que hacer los números para saber si puede llegar a octubre con la posibilidad de costear el viaje", contó el entrenador.

Pero los compromisos no terminan allí. Quienes confirmen su participación en Japón también tienen la obligación de competir en el Torneo Nacional que se realiza en Chaco. En ese caso, los gastos de alojamiento, inscripción y comidas corren por cuenta de los deportistas, aunque la Asociación Bahiense y Regional de Karate suele cubrir el traslado en micro.

Como referencia, Hernández indicó que en la edición anterior el costo por competidor rondó los 350.000 pesos, aunque advirtió que actualmente podría ubicarse entre los 350.000 y 450.000 pesos o incluso más.

Dónde practicar karate

Las clases de Karate Do-Shotokan JKA se desarrollan en el Club Estudiantes, ubicado en Santa Fe 51.

Los horarios son de 18 a 19, para principiantes y niños, y de 19 a 20, avanzados y adultos.

Quienes deseen obtener información o sumarse a la actividad pueden comunicarse con el sensei Matías Hernández al 2932-473947, con la secretaría del club al 291 412-1909 o acercarse personalmente al dojo.

Los resultados obtenidos en Neuquén representan un nuevo motivo de orgullo para el Club Estudiantes y un reconocimiento al esfuerzo de los alumnos, sus familias y el equipo de trabajo que acompaña su formación deportiva.